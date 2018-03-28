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«Руки Вверх!» об отмене концерта в Воронеже: «Не можем петь веселые песни»
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«Руки Вверх!» об отмене концерта в Воронеже: «Не можем петь веселые песни» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Группа «Руки Вверх!» перенесла свои концерты в Воронеже и Липецке на сентябрь из-за общенационального траура в связи с трагедией в Кемерово.
Сольные концерты группы должны были состояться в Воронеже 27 марта, в Липецке — 28 марта. В своем Instagram Сергей Жуков записал видеообращение к зрителям и сообщил об отмене концертов:
«Дорогие друзья, чудовищная трагедия в Кемерово оборвала жизнь большого количества людей — деток, взрослых. Я как отец четвертых детей, более чем понимаю весь ужас происходящий там. Все мои мысли сейчас с теми, кто пострадал в этой ситуации. Нами принято решение отменить концерты в Воронеже и Липецке, перенести их на другие даты. Я думаю, что огромное количество людей, которые купили билеты, подержат меня в стремлении не петь веселые песни, не делать радостные концерты. Когда в стране траур, мне кажется, что это абсолютно правильное, человечное решение».
Также «Руки Вверх!» отменили свой сольный концерт в Кемерово, запланированный на 12 апреля.
Также о своем решении Сергей Жуков сообщил лично воронежцам, выйдя на сцену «Юбилейного». Концерт в Воронеже перенесли на 7 сентября, в Липецке — на 8 сентября.
Правда, несмотря на очевидное в сложившейся ситуации решение нашлись недовольные переносом выступления.
«Хотелось бы извиниться за тех людей в толпе, которые просили «одну песню», за то, что поставили вас в неудобное положение. Стыдно за них», — написала в комментариях к сообщению Жукова одна из зрительниц.
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