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«Руки вверх!» отменили концерт в Воронеже из-за кемеровской трагедии
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«Руки вверх!» отменили концерт в Воронеже из-за кемеровской трагедии 

Вести Воронеж 5 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Лидер группы Сергей Жуков объяснил, что сейчас не время петь весёлые песни. Группа «Руки вверх!» отменила концерт в Воронеже, который должен был состояться в «Юбилейном» во вторник, 27 марта. Сергей Жуков записал видеообращение к поклонникам. Лидер группы отметил, что он сам отец четверых детей и потому хорошо понимает весь ужас происходящего в Кемерове. — Нами принято решение отменить концерты в Воронеже и в Липецке. Я думаю, что поклонники, купившие билеты, поддержат меня в нашем стремлении не петь весёлые песни и не делать радостные концерты в день траура, — сказал Сергей Жуков. Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 27 Мар 2018 в 7:11 PDT  Концерты перенесут на более позднюю дату, певец порекомендовал следить за сообщениями в соцсетях.
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