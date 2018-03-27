David Guetta и Sia записали новый совместный трек

Популярный диджей Дэвид Гетта и певица Сия записали совместную композицию.

Это не первая песня, над которой музыканты поработали в паре. Их первым проектом стала композиция "Titanium", которая вышла более семи лет назад — в 2011 году. Песня стала знаковой и стала одной из самых узнаваемых у обоих исполнителей.

На счету Девида Гетты шесть студийных альбомов и столько же сборников. А в активе Сии семь студийных пластинок.

Композиция "Flames" стала четвертой по счету работой музыкантов. Надеемся, впереди нас ждет еще много песен, записанных вместе этими талантливыми людьми.