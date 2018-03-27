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David Guetta и Sia записали новый совместный трек
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David Guetta и Sia записали новый совместный трек 

Рамблер 1 час назад
Популярный диджей Дэвид Гетта и певица Сия записали совместную композицию.
Это не первая песня, над которой музыканты поработали в паре. Их первым проектом стала композиция "Titanium", которая вышла более семи лет назад — в 2011 году. Песня стала знаковой и стала одной из самых узнаваемых у обоих исполнителей.
На счету Девида Гетты шесть студийных альбомов и столько же сборников. А в активе Сии семь студийных пластинок.
Композиция "Flames" стала четвертой по счету работой музыкантов. Надеемся, впереди нас ждет еще много песен, записанных вместе этими талантливыми людьми.
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