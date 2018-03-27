Есть ли жизнь после Шнурова?

29.03.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция певицы Алисы Вокс , на тему: «Новая Алиса Вокс: Есть ли жизнь после Шнурова?» Спустя два года после ухода из группы «Ленинград» певица Алиса Вокс выходит на новый творческий уровень. Певица оставила в прошлом матерные песни и выпускает новые сольные альбомы в жанре современной музыки: synth-pop, electro-pop, dance-rock. Вслед за альбомом «Новая Алиса Вокс», готовится новый альбом «ПОП» — в него войдут только те песни, которые принято называть «хитами», и одну из песен нового альбома, Алиса Вокс презентует в пресс-центре «НСН».

В ходе пресс-конференции Алиса Вокс откроет новую страницу своей биографии, расскажет о новом альбоме «ПОП» и своей сольной карьере.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.