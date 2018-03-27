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Концерт «Ты моя мелодия» пройдет в КЦ «Москвич» 30 марта
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Концерт «Ты моя мелодия» пройдет в КЦ «Москвич» 30 марта 

РИАМО 1 час назад
Жители и гости столицы смогут посетить концерт «Ты моя мелодия» в культурном центре «Москвич» 30 марта, сообщается на сайте Московской областной филармонии.
«Незабываемый концерт «Ты моя мелодия» ждет зрителей 30 марта в 19:00 в культурном центре «Москвич». В исполнении блистательных вокалистов, солистов Московской областной филармонии Павла Баранского, Вадима Сударикова и Людмилы Боталовой, а также экс-солиста группы «Кватро» Дениса Вертунова прозвучат всеми любимые песни из репертуара Муслима Магомаева», — говорится в сообщении.
Концерт пройдет в сопровождении Государственного академического оркестра солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии, художественный руководитель и дирижер — почетный работник культуры Москвы Олег Тарасов.
«Благодаря оригинальным аранжировкам для голоса и оркестра русских народных инструментов популярные песни обретут новые яркие краски», — уточняется в сообщении.
Также в программе примет участие солист Московской областной филармонии, лауреат международных конкурсов, великолепный пианист Олег Калагуров. Он исполнит знаменитый ноктюрн А. Бабаджаняна в транскрипции для фортепиано с народным оркестром.
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