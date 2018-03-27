Концерт «Ты моя мелодия» пройдет в КЦ «Москвич» 30 марта

Жители и гости столицы смогут посетить концерт «Ты моя мелодия» в культурном центре «Москвич» 30 марта, сообщается на сайте Московской областной филармонии.

«Незабываемый концерт «Ты моя мелодия» ждет зрителей 30 марта в 19:00 в культурном центре «Москвич». В исполнении блистательных вокалистов, солистов Московской областной филармонии Павла Баранского, Вадима Сударикова и Людмилы Боталовой, а также экс-солиста группы «Кватро» Дениса Вертунова прозвучат всеми любимые песни из репертуара Муслима Магомаева », — говорится в сообщении.

Концерт пройдет в сопровождении Государственного академического оркестра солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии, художественный руководитель и дирижер — почетный работник культуры Москвы Олег Тарасов

«Благодаря оригинальным аранжировкам для голоса и оркестра русских народных инструментов популярные песни обретут новые яркие краски», — уточняется в сообщении.

Также в программе примет участие солист Московской областной филармонии, лауреат международных конкурсов, великолепный пианист Олег Калагуров. Он исполнит знаменитый ноктюрн А. Бабаджаняна в транскрипции для фортепиано с народным оркестром.