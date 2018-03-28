Было — стало: как дочь Александра Малинина выросла и превратилась в певицу и длинноволосую красавицу

Устинья — дочь Александра Малинина от его третьей жены. У девочки есть брат-близнец Фрол. Еще несколько лет назад Устинья была вот такой малышкой.

Александр признавался: они с супругой Эммой расходились во мнениях относительно будущего дочки. Жена артиста мечтала, чтобы Устинья пошла по ее стопам и стала врачом, а певец хотел видеть дочку в музыке. В итоге девочка выбрала мир отца. Свою первую композицию она написала в четыре года. С тех пор музыка стала частью ее жизни.

В конце 2016 года Устинья записала первый альбом. Причем девушка сама написала и песни, и музыку к ним. За время своей карьеры девушка успела выпустить не только сольные композиции, но и спеть со своим отцом. Вот, например, они вместе выступали на Первом канале в новогоднюю ночь.

Помимо музыки Устинья любит путешествовать, а также рыбачить. По словам девушки, рыбалка — одно из ее любимых хобби.

Что касается личной жизни длинноволосой красавицы, то о ней в настоящий момент ничего неизвестно. В соцсетях Малининой преобладают фото с семьей без намека на молодого человека.

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Фото:Instagram, Starface.ru