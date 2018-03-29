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Елена Темникова даст благотворительный концерт
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Елена Темникова даст благотворительный концерт 

Russianshowbiz.info 12 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Елена Темникова, как и большинство звезд российской эстрады, выразила соболезнования жителям Кемерово и решила провести благотворительный концерт.
Концерт, который должен был пройти в рамках тура певицы в Кемерово 3 апреля отменен, он будет перенесен на 24 октября. Все вырученные средства Темникова направит в Кемеровский Красный Крест. Приобретенные билеты зрители могут по желанию сдать в кассы и получить деньги или сохранить до конца октября, и по ним сходить на концерт.
"Страшное горе. Уже несколько дней в наших с вами сердцах не утихает боль. Страшнейшая трагедия. Маленькие детки. Ни в чем не повинные люди", — написала Темникова в Инстаграме.
Поклонники певицы поддержали ее решение и отметили, что она — человек с большим сердцем.
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