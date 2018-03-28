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КняZz и LOUNA рассказали, чем будут удивлять «НАШЕСТВИЕ 2018»
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КняZz и LOUNA рассказали, чем будут удивлять «НАШЕСТВИЕ 2018» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
3,4 и 5 августа в Большом Завидове пройдет фестиваль «НАШЕСТВИЕ». На этой неделе в эфире «НАШЕГО радио» была объявлена первая пятерка участников Главного приключения года. В их числе — группа LOUNA. На одном из фестивалей прошлых лет команда и ее поклонники устроили очень трогательный флэшмоб. На песне «Штурмуя Небеса» в руках сразу нескольких рядов слушателей появились фотографии, к сожалению, уже ушедших героев настоящей музыки. Люди держали над головой плакаты с изображением Михаила Горшенева, Янки, Виктора Цоя, Егора Летова, Александра Башлачева, Курта Кобейна, Джона Леннона, Джима Морисона.
Лусинэ Геворкян заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Как оказалось, группа LOUNA готовит несколько сюрпризов и для «НАШЕСТВИЯ — 2018». Подробности читайте только на НСН.
«Я уверена, что выступление на «НАШЕСТВИИ», как и наши предыдущие выступления на этом фестивале, будет пронизано определенной драматургией, определенной тематикой. Полагаю, что в трек-лист войдут 1-2 песни с предыдущего альбома. Другие подробности мы объявим немного позже», — пообещала артистка.
Концерт — презентация нового альбома группы LOUNA «Полюса» состоится только осенью, так что у всех, кто приедет на «НАШЕСТВИЕ» будет возможность первыми услышать новые песни вживую.
Еще один участник Главного приключения года — группа КняZz — также готовит необычное выступление. Андрей Князев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, чем ему так нравится сцена и публика фестиваля, читайте только на НСН.
««НАШЕСТВИЕ» — один из самых крупных и масштабных фестивалей в нашей стране и, в принципе, для меня каждый из этих фестивалей запоминается по-своему. Я помню флаги, целое море народа, и я всегда кайфую, когда выступаю на этой сцене. Огромная сцена, много аппаратуры, много звука, много людей. По сути дела, это — всегда праздник. Конечно, всех тайн сейчас я раскрывать не буду, скажу одно: я хочу сделать забойную, мощную программу, чтобы был драйв, ну и, соответственно, слэм», — отметил артист.
Сейчас группа КняZz находит в большом туре по стране. Ближайшие концерты пройдут в Саранске, Ульяновске и Кирове.
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