Иван Телегин пришел поддержать Пелагею на шоу «Голос»

Пелагея с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным , редко появляются на публике вместе, что особенно беспокоит поклонников пары в свете подозрений о разладе внутри семьи. А потому почитатели артистки были рады увидеть, что ее супруг пришел к ней на шоу «Голос».

Напомним, что месяц назад вокруг звездной семьи певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина разразился настоящий скандал. Сначала спортсмен отметил свой день рождения без супруги, а после и вовсе были опубликованы шокирующие свидетельства его поцелуя с неизвестной брюнеткой. Поклонники пары стали бить тревогу и с замиранием сердца наблюдать, как же в дальнейшем будут разворачиваться события. А потому были крайне рады видеть столь редкий совместный снимок, которым звезды порадовали своих поклонников.

Пелагея на удивление спокойно восприняла события, случившиеся на дне рождении Ивана Телегина, и уверила публику, что это не повод для ссоры в семье. И с тех пор пара придерживается позиции, что в их отношениях царит гармония и понимание. Так, на днях Иван Телегин пришел на шоу «Голос» поддержать свою возлюбленную и поднялся к ней в зону жюри. Трогательный снимок, на котором супруги держатся за руки, умилил и успокоил поклонников, которые принялись восторгаться тем, как хорошо голубки смотрятся вместе.

«Удивительно похожи вы друг на друга! Здоровья, счастья, радости!» «Видна семья и любовь» «Супер! Рада видеть их счастливыми» «Это так мило. Я верю в их пару» «Наверно, звезды светятся затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою» «Вы такая красивая пара! Благополучия вам и любви бесконечной!»

К слову, брюнетка, прославившаяся в сети после скандального поцелуя с Иваном Телегиным, в свою очередь также уверила публику, что никаких отношений с хоккеистом не имеет, поскольку связываться с женатыми мужчинами ниже ее достоинства.