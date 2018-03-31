Оренбуржец после поединков оказался финалистом шоу «Голос. Дети»

30 марта на шоу «Голос. Дети» выступила тройка участников под наставничеством Пелагеи, в числе которой был и Рутгер Гарехт — юный певец из Оренбурга.

В поединке участвовали трое исполнителей — 11-летний Рутгер Гарехт, 14-летняя Даря Волосевич и 12-летний Захар Усенко. Ребята с потрясающей эмоциональностью и артистизмом спели «За окошком месяц май» из репертуара Гарика Сукачёва . На сцене юные участники вели себя раскрепощённо, было ясно, насколько сильно они прониклись исполняемой песней. Закончилось выступление ребят тем, что зал скандировал: «Молодцы!» стоя.

Это было здорово, у вас получилось так, что нас накрыло волной!

Но вот настало время наставницы тройки участников — Пелагеи выбирать того, кто же пройдёт дальше и станет финалистом шоу «Голос. Дети».

Это очень несправедливо, вы все втроём — огромные молодцы. Дальше со мной в проекте остаётся Рутгер.

Напомним, на слепые прослушивания оренбуржец вышел с песней «А я милого узнаю по походке» Гарика Сукачёва. Жюри юный певец уделиил не только совершенно потрясающим голосом, но и образом: он был в свободной рубахе и босой.

Первой на выступление Рутгера отреагировала Пелагея, вторым не выдержал певец Баста, а вслед за ним нажал кнопку и Валерий Меладзе.