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Оренбуржец после поединков оказался финалистом шоу «Голос. Дети»
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Оренбуржец после поединков оказался финалистом шоу «Голос. Дети» 

ProOren 29 минут назад
Фото: ProOren
30 марта на шоу «Голос. Дети» выступила тройка участников под наставничеством Пелагеи, в числе которой был и Рутгер Гарехт — юный певец из Оренбурга.
В поединке участвовали трое исполнителей — 11-летний Рутгер Гарехт, 14-летняя Даря Волосевич и 12-летний Захар Усенко. Ребята с потрясающей эмоциональностью и артистизмом спели «За окошком месяц май» из репертуара Гарика Сукачёва. На сцене юные участники вели себя раскрепощённо, было ясно, насколько сильно они прониклись исполняемой песней. Закончилось выступление ребят тем, что зал скандировал: «Молодцы!» стоя.
Валерий Меладзе по поводу выступления ребят сказал:
Это было здорово, у вас получилось так, что нас накрыло волной!
Но вот настало время наставницы тройки участников — Пелагеи выбирать того, кто же пройдёт дальше и станет финалистом шоу «Голос. Дети».
Это очень несправедливо, вы все втроём — огромные молодцы. Дальше со мной в проекте остаётся Рутгер.
Напомним, на слепые прослушивания оренбуржец вышел с песней «А я милого узнаю по походке» Гарика Сукачёва. Жюри юный певец уделиил не только совершенно потрясающим голосом, но и образом: он был в свободной рубахе и босой.
Первой на выступление Рутгера отреагировала Пелагея, вторым не выдержал певец Баста, а вслед за ним нажал кнопку и Валерий Меладзе.
К слову, Рутгер Гарехт — не первый оренбуржец, попавший в шоу «Голос». В прошлом сезоне в кастинге принимали участие Милена Щукова, Яна Куликова и Ева Сукманова. Яна смогла пройти слепые прослушивания и ее наставником стала Нюша.
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