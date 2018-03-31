Угрозы Басте, восточные мотивы и другие сюрпризы от команд Пелагеи на этапе поединков шоу «Голос»

Завершился этап поединков команд Пелагеи. На сцене шоу «Голос» конкурсанты показали яркие номера разных жанров. Помимо народных мотивов, которые близки Пелегее, дети переместили наставников зрителей в настоящую восточную сказку. Вероника Инкико, Лавалина Сандип и Эден Голан исполнили композицию Yalla румынской певицы Инны.

А вот выступление совсем юных участников, которые исполнили песню «Пони» не оставило никого равнодушным. Михаил Сандалов, Николь Алексеева Леонид Новожилов своей искренностью и непосредственностью покорили собравшихся. При этом Валерий Меладзе отметил, что выступление малышей было сделано очень профессионально.

Во время этапа поединков Баста хотел саркастично высказаться относительно одного номера участников, но Пелагея пригрозила артисту. В итоге артист только похвалил команду коллеги.

В итоге после командных выступлений остались Рутгер Гарехт, Эден Голан, Ангелина Галецкая, Леонид Новожилов и Вероника Сыромля. А вот в финал попали лишь двое: Рутгер и Вероника.

Смотри лучшие выступления участников прямо сейчас.

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Фото:Instagram, Global Look Press