Ещё
Угрозы Басте, восточные мотивы и другие сюрпризы от команд Пелагеи на этапе поединков шоу «Голос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Угрозы Басте, восточные мотивы и другие сюрпризы от команд Пелагеи на этапе поединков шоу «Голос» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Завершился этап поединков команд Пелагеи. На сцене шоу «Голос» конкурсанты показали яркие номера разных жанров. Помимо народных мотивов, которые близки Пелегее, дети переместили наставников зрителей в настоящую восточную сказку. Вероника Инкико, Лавалина Сандип и Эден Голан исполнили композицию Yalla румынской певицы Инны.
А вот выступление совсем юных участников, которые исполнили песню «Пони» не оставило никого равнодушным. Михаил Сандалов, Николь Алексеева Леонид Новожилов своей искренностью и непосредственностью покорили собравшихся. При этом Валерий Меладзе отметил, что выступление малышей было сделано очень профессионально.
Во время этапа поединков Баста хотел саркастично высказаться относительно одного номера участников, но Пелагея пригрозила артисту. В итоге артист только похвалил команду коллеги.
В итоге после командных выступлений остались Рутгер Гарехт, Эден Голан, Ангелина Галецкая, Леонид Новожилов и Вероника Сыромля. А вот в финал попали лишь двое: Рутгер и Вероника.
Смотри лучшие выступления участников прямо сейчас.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: как дочь Александра Малинина выросла и превратилась в певицу и длинноволосую красавицу Самые нашумевшие клипы недели: Темникова купила мужа-робота, а Крид выбросил пачку денег От концерта Джареда Лето до «Ночи пожирателей рекламы»: куда сходить и что посмотреть в апреле
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»81
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
Как и за что артисты получают звания9
Что стало со звездами 90-х38
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение