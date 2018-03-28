Новый альбом Элджея поможет пострадавшим в Кемерове

Релиз нового альбома российского рэпера состоялся 27 марта. Музыкант пытался отложить выход пластинки в связи с трагическими событиями в Кемерово, но, по его словам, выпускающая компания дала понять, что это технически невозможно.

Элджей принял решение, что часть денег от продаж нового альбома будет перечислена людям, пострадавшим от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, о чем сообщил в своем личном микроблоге.

Это не лучший день для релиза, и дело не в том, что альбом не получит должного внимания и поддержки в СМИ, а потому что в такие дни, даже дебоширы и провокаторы успокаиваются, сочувствуют и стараются помочь. Часть средств с продажи альбома пойдёт пострадавшим в пожаре и их семьям,

— поделился с подписчиками музыкант.

Подписчики Элджея согласились с правильностью принятого рэпером решения и поддержали его.