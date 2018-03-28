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Объявлены первые участники «Нашествия-2018»
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Объявлены первые участники «Нашествия-2018» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: nashestvie.ru
В эфире "Нашего радио" на днях была объявлена первая пятерка участников ежегодного фестиваля рок-музыки "Нашествие", который пройдет с 3 по 5 августа в поселке Большое Завидово Тверской области.
В числе исполнителей, которые точно примут участие в мероприятии, Louna, Секрет, КняZz, Пикник и Сплин.
Я уверена, что выступление на «НАШЕСТВИИ», как и наши предыдущие выступления на этом фестивале, будет пронизано определенной драматургией, определенной тематикой,
— поделилась со слушателями "Нашего радио" Лусинэ Геворкян, лидер группы Louna.
Организаторы обещают, что полный список музыкальных коллективов, которые будут выступать на "Нашествии-2018", станет известен к концу апреля.
Напомним, что официальное открытие фестиваля состоится 3 августа. Поклонников рок-музыки ожидают в Тверской области уже 2 августа. Для личного транспорта посетителей будут подготовлены парковочные места.
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