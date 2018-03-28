Джамала родила мальчика

О пополнении в семье Джамала сообщила в своем Instagram.

«Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. 27.03.2018», — написала артистка.

Джамала не планирует уходить в декрет и намерена продолжить творческую деятельность.

«Это свободный выбор каждой — или сидеть дома, или быть активной весь срок. Женщина в положении — она же не больна, значит, может работать столько, сколько считает нужным, если у нее нет никаких противопоказаний. Петь, писать музыку, сидеть в жюри — это моя работа. Хоть и не люблю это слово применять к творчеству, но в данном случае это именно работа — сложная и ответственная. Да, это стресс, но где нет стресса?», — рассказывала певица «КП».

Крымскотатарская исполнительница Джамала, представлявшая Украину на «Евровидения-2016», исполнила песню «1944», посвященную депортации крымских татар во времена правления Иосифа Сталина. По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события. Однако после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».

При этом накануне Джамала выступила против украинизации на радио и телевидении. По ее мнению, по радио должны звучать песни не только на украинском, но и на русском и английском языках.