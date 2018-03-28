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Фестиваль искусств «Камчатская весна» открылся траурным концертом
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Фестиваль искусств «Камчатская весна» открылся траурным концертом 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Ежегодный краевой фестиваль искусств «Камчатская весна 2018» открылся в Петропавловске-Камчатском в среду в 19:00 (10:00 мск). Как сообщили ТАСС в краевой филармонии, программу запланированного ранее концерта открытия изменили в связи с трагедией в Кемерове.
С 28 марта по 28 апреля на Камчатке будет проходить ежегодный краевой фестиваль искусств «Камчатская весна 2018». В программу фестиваля вошли концерты камерной и вокально-хоровой музыки с участием именитых солистов, премьеры спектаклей и выставки.
"Запланированный на открытие фестиваля концерт скрипача Гайка Казазяна и Камчатского камерного оркестра проходит по плану. Однако, в связи с объявленным в стране трауром, репертуар артистов изменен. Сегодня будут звучать траурные произведения", — рассказал представитель филармонии.
Согласно программе фестиваля, 18 апреля на сцене Камчатского театра драмы и комедии выступит обладатель премии Grammy камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, который примет участие в концерте фестиваля не только в качестве дирижера, но и солиста.
Завершит фестиваль концерт Камчатской хоровой капеллы имени Евгения Морозова и Оркестра русских народных инструментов Камчатского колледжа искусств «В сердце светит Русь…».
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