Вадим Репин и его друзья сыграют в память о жертвах трагедии в Кемерове

Как сообщила пресс-служба филармонии, вместо концерта «Транссибирский джаз» будет общий концерт всех, кто есть в городе, участников фестиваля. Это инициатива Вадима Репина и самих музыкантов.

Звезды мирового исполнительского искусства и новосибирские музыканты представят специальную программу, в которую войдут сочинения соответствующей тематики и характера. Все средства от концерта будут направлены пострадавшим и их семьям.

— Все эти дни вся страна, каждый человек проживает с болью в сердце и мыслями о тех, кто погиб в страшной трагедии в Кемерове. Вчера, когда стало известно об объявленном в России Дне траура, мы были на грани отмены сегодняшнего концерта, — рассказывает Вадим Репин, художественный руководитель Транссибирского Арт-фестиваля, — однако в итоге мы приняли, на мой взгляд, верное решение. Программа сегодня не будет развлекательной. В ней прозвучат шедевры классической музыки, в которых запечатлелась боль их создателей по поводу смерти дорогих людей, сочинения, в которых звучит мудрость гениев в их размышлениях о жизни и смерти. На мой взгляд, исполнение этой музыки — лучшее из того, что мы можем сделать, чтобы почтить память всех погибших. И лучшее, что мы можем сделать, чтобы побыть всем вместе и попытаться как-то пережить это горе.

В исполнении музыкантов прозвучат «Осенняя песнь» Чайковского и Трио памяти великого артиста, написанное композитором после безвременной смерти пианиста Николая Рубинштейна, номера из Реквиема Моцарта, Ave Maria Каччини, вторая часть Фортепианного квинтета Шумана, джазовые баллады.

В понедельник, 26 марта, во время сольного концерта Вадима Репина, который скрипач посвятил своей маме, в программе также произошла замена. Художественный руководитель Транссибирского Арт-фестиваля комментировал тогда: «Утром в день концерта мы с пианистом Андреем Коробейниковым приняли решение о замене одного из сочинений. Все знают, какая трагедия совершилась в Кемерово: это событие совершенно ужасное — мне кажется, ни один человек сегодня ни в мире искусства, ни в своей профессии не может пройти мимо него. В память о жертвах прозвучала Первая соната Прокофьева — одно из самых трагичных произведений для нашего состава, для дуэта, — и одно из самых гениальных».