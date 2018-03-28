В «Старой Сарепте» состоится концерт ко дню рождения Баха

Органный концерт ко дню рождения Иоганна Себастьяна Баха состоится в волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, в день рождения великого немецкого композитора и органиста-виртуоза, автора более 1000 музыкальных произведений в кирхе выступит победитель Всероссийского и лауреат Международных конкурсов, солист Сочинской филармонии Владимир Королевский. Он исполнит музыку из Золотого фонда мировой органной классики: известные сочинения И. С. Баха, Г. Муффата, Н. Брунса и Г. Бёма.

Концерт состоится в 18:00, а за час до этого гости смогут посетить экскурсию «Сарепта музыкальная». Зрители узнают об увлечениях сарептян, познакомятся с их музыкальными предпочтениями и увидят инструменты, на которых они играли более двух веков назад.