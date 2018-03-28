Ещё
В «Старой Сарепте» состоится концерт ко дню рождения Баха
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Старой Сарепте» состоится концерт ко дню рождения Баха 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Органный концерт ко дню рождения Иоганна Себастьяна Баха состоится в волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, в день рождения великого немецкого композитора и органиста-виртуоза, автора более 1000 музыкальных произведений в кирхе выступит победитель Всероссийского и лауреат Международных конкурсов, солист Сочинской филармонии Владимир Королевский. Он исполнит музыку из Золотого фонда мировой органной классики: известные сочинения И. С. Баха, Г. Муффата, Н. Брунса и Г. Бёма.
Концерт состоится в 18:00, а за час до этого гости смогут посетить экскурсию «Сарепта музыкальная». Зрители узнают об увлечениях сарептян, познакомятся с их музыкальными предпочтениями и увидят инструменты, на которых они играли более двух веков назад.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградская консерватория открывает новые специальности «Царицынская опера» готовит программу к ЧМ-2018 2 февраля в Волгограде могут выступить Лев Лещенко и ансамбль Александрова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией106
Самые обсуждаемые фильмы XXI века2
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Какие фильмы посмотреть в апреле1
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение