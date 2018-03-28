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«Би-2» отменили концерт после трагедии в Кемерово
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«Би-2» отменили концерт после трагедии в Кемерово 

Рамблер 1 час назад
Фото: @b2band
Большой концерт рок-группы должен был состояться 28 марта во Владимире, но музыканты приняли решение перенести мероприятие в связи с трагическими событиями в Кемерове.
Сообщение об этом появилось в официальном блоге группы:
Искренние соболезнования родным и друзьям погибших в Кемерово. Сил вам! Пострадавшим — скорейшего выздоровления. В связи с трагедией мы переносим наш концерт во Владимире на 4 апреля. Все приобретённые на 28 марта билеты будут действительны — меняется только дата выступления.
Поклонники с пониманием отнеслись к решению коллектива и поддержали его.
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