«Би-2» отменили концерт после трагедии в Кемерово

Большой концерт рок-группы должен был состояться 28 марта во Владимире, но музыканты приняли решение перенести мероприятие в связи с трагическими событиями в Кемерове.

Сообщение об этом появилось в официальном блоге группы:

Искренние соболезнования родным и друзьям погибших в Кемерово. Сил вам! Пострадавшим — скорейшего выздоровления. В связи с трагедией мы переносим наш концерт во Владимире на 4 апреля. Все приобретённые на 28 марта билеты будут действительны — меняется только дата выступления.

Поклонники с пониманием отнеслись к решению коллектива и поддержали его.