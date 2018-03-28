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Традиционную китайскую скрипку по-прежнему создают вручную
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Традиционную китайскую скрипку по-прежнему создают вручную 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На Западе эрху известен как китайская скрипка. Инструмент состоит из длинной шейки с двумя настроечными колками и шестиугольного резонатора, частично обтянутого снизу змеиной кожей. Эрху, которые обычно делают из красного, розового или черного сандалового дерева, звучат очень красиво, их звучание пробуждает в слушателях меланхолию.
И в самом деле некоторые из самых известных мелодий для эрху, например «Отражение луны в двух источниках» в исполнении самого знаменитого мастера игры на эрху Хуа Яньцзюна, создают такое настроение.
Хуа, который больше известен под именем А Бин, родился в Уси в 1893 году и еще в детстве научился играть на нескольких китайских музыкальных инструментах, включая эрху. Впоследствии он играл музыку, когда его отец, даосский священник, отправлял религиозные ритуалы.
После смерти отца жизнь Хуа пошла под откос: он пристрастился к опиуму и, заразившись сифилисом, ослеп на оба глаза. Оставшись без крыши над головой и без денег, он стал играть на эрху на улицах, но именно это и принесло ему славу.
Однако эрху — это больше чем просто национальный музыкальный инструмент. Для города Уси — это стиль жизни, по крайней мере, для пожилых жителей.
С 2013 года известных мастеров игры на эрху со всей страны приглашают в «столицу эрху» выступить на новогодних концертах в Большом театре Уси, а также на мероприятиях в парке культуры эрху «Мэйцунь».
Во многих туристических местах Уси можно увидеть памятники А Бину и услышать звуки эрху. Однако преподаватель музыки в Институте искусств и культуры в Уси Чжоу Суцзян говорит, что хотя многие китайцы с большим удовольствием слушают трогательную и проникновенную музыку эрху, этот инструмент не очень популярен среди молодежи и детей. «Ни на каком другом инструменте нельзя сыграть такую меланхоличную и трогательную музыку, но сегодняшние молодые люди слушают другую музыку. Они предпочитают веселые и ритмичные мелодии. В нашем институте эрху выбирают все меньше и меньше студентов».
Большинство изготовителей эрху живут в Мэйцуне — тихом городке к северо-западу от центра Уси. Говорят, что история Мэйцуня началась 3200 лет назад, и на протяжении всех этих лет он был процветающим центром искусств и культуры. В 1965 году здесь открылась первая мастерская по производству музыкальных инструментов, и именно тогда началась общая история города и эрху.
Подающий большие надежды музыкант из Мэйцуня Чэнь Шаша говорит, что сейчас в городе около 20 ремесленников, которые изготавливают примерно 50 тысяч эрху в год — 25-30 процентов от всего объема этих инструментов, которые производят в Китае.
"Гу Юэ" — одна из самых известных компаний по производству эрху в Китае. У компании, которую более 60 лет назад основал Ван Цисин, есть фабрика в Мэйцуне. На ней трудятся десятки ремесленников среднего возраста, которые кропотливо собирают каждый инструмент вручную. На фабрике нет технологической линии с современным оборудованием, используются только такие элементарные инструменты, как сверла, пилы, наждачный круг и швейная машинка. Тем не менее это не влияет на качество инструментов.
Компания продает стандартные эрху по цене в несколько сотен юаней, однако она более известна уникальными высококачественными инструментами, за которые платят небольшие состояния.
Уже несколько десятилетий руководит фабрикой в Мэйцуне зять Вана Бу Гуанцзюнь. По его словам, несколько лет назад один из инструментов эрху производства «Гу Юэ» был продан с аукциона за 180 тысяч юаней (1,62 миллиона рублей). Более 40 процентов эрху, изготовляемых компанией, продаются в такие азиатские страны, как Япония, Малайзия и Сингапур, а остальные инструменты раскупают в Китае, говорит Бу.
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