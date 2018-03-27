Симфонический оркестр Мариинского театра исполнит «Реквием» в память жертв трагедии в Кемерове

Симфонический оркестр Мариинского театра в день национального траура по жертвам трагедии в Кемерове исполнит «Реквием» Джузеппе Верди . Дирижировать оркестром будет Валерий Гергиев , сообщила пресс-служба Мариинского театра.

«На сцене Концертного зала Мариинского театра в исполнении солистов Татьяны Сержан (сопрано), Ольги Бородиной (меццо-сопрано), Отара Джорджикии (тенор), Станислава Трофимова (бас), хора и Симфонического оркестра Мариинского театра прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев. Концерт посвящается памяти погибших во время трагедии, произошедшей в городе Кемерово», — сообщили RNS в пресс-службе театра.

Кроме того, театр изменит репертуар на исторической сцене: вместо балета «Пахита» пройдет балет «Жизель», сообщили RNS в пресс-службе театра.