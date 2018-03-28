28 марта открывается выставка «Палитра образов и отражений»

В фойе первого этажа «Меридиана» откроется персональная фотовыставка художника-графика, фотографа и музыканта Светланы Симоновой.

Экспозиция представляет пейзажи, цветовые абстракции, а также портреты музыкантов, поэтов, художников, которые составляют круг друзей автора. Талант Светланы Симоновой многогранен. Являясь профессиональным музыкантом — пианисткой, концертмейстером, преподавателем ГМК имени Гнесиных, она воплотила свое видение мира не только в музыке, но и в поэтических зарисовках, сопровождающих графическое и фотоизображение внешнего и внутреннего мира.

Выставка открыта для посетителей мероприятий до 29 апреля.