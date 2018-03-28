Ещё
28 марта открывается выставка «Палитра образов и отражений»
Далее:
Читайте также:
Ещё

28 марта открывается выставка «Палитра образов и отражений» 

Обручевский меридиан 21 минуту назад
Фото: Обручевский меридиан
В фойе первого этажа «Меридиана» откроется персональная фотовыставка художника-графика, фотографа и музыканта Светланы Симоновой.
Экспозиция представляет пейзажи, цветовые абстракции, а также портреты музыкантов, поэтов, художников, которые составляют круг друзей автора. Талант Светланы Симоновой многогранен. Являясь профессиональным музыкантом — пианисткой, концертмейстером, преподавателем ГМК имени Гнесиных, она воплотила свое видение мира не только в музыке, но и в поэтических зарисовках, сопровождающих графическое и фотоизображение внешнего и внутреннего мира.
Выставка открыта для посетителей мероприятий до 29 апреля.
Обручевский меридиан: последние новости
Экспозиция «Маленькие Барышни» открыта в «Меридиане» до 30 марта «День аиста» состоится 31 марта «Синема-парк» и «Формула кино» проведут проверки пожарной безопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией106
Самые обсуждаемые фильмы XXI века2
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Какие фильмы посмотреть в апреле1
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение