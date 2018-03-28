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В Кузьминках провели музыкальный лекторий
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В Кузьминках провели музыкальный лекторий 

Управа района Кузьминки 30 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Артисты филармонии детской школы искусств «Центр» отправились в творческую командировку в дошкольные группы «Планета детства» «Школы „Кузьминки“, чтобы провести музыкальный лекторий.
Учащиеся инструментального и вокально-хорового отделений ознакомили дошкольников с пьесами, где они легко узнали образы птиц и зверей. Фортепианная пьеса-игра „У оленя дом большой“ в исполнении самой юной артистки Зои Боримской захватила юных зрителей, и они с радостью подпевали юной пианистке.
В лектории „Музыкальный зоопарк“ были представлены такие инструменты, как фортепиано, саксофон, корнет. Юные музыканты исполнили пьесы русских и зарубежных композиторов — Прокофьева, Скарлатти, Манчини, Мусоргского, Сен-Санса. (вт)
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