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В прикамской колонии «Белый лебедь» рэп-группа осужденных спела про олимпийцев России
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В прикамской колонии «Белый лебедь» рэп-группа осужденных спела про олимпийцев России 

59.ru 3 часа назад
Фото: 59.ru
В колонии строгого режима №1, которая входит в объединение исправительных колоний «Белый лебедь» (ОИК-2), осужденные записали песню и клип о российских олимпийцах. Называется музыкальная группа «Седьмой этаж» и исполняет песни в стиле рэп. Новую работу они презентовали на Всероссийском конкурсе песни среди осужденных «Калина Красная».
— Эта песня у нас патриотическая. Написали, что думали о нашем спорте и вообще о русском духе, — рассказал солист группы, осужденный Дмитрий Стригунов. — Именно здоровый образ жизни сделает русского человека сильнее, о чем мы и хотели сказать в своей песне. Олимпиаду мы смотрели, болели за наших фигуристок. Смотрели выступление Алины Загитовой, наших чемпионок и очень за них переживали.
Парень цитирует слова своей песни:
— У нас нет джакузи и плазмы, но есть мягкая койка, нет мягкого кресла, но есть твердая стойка. Каждый из нас в душе чемпион. Каждый из нас в душе боец. Меня воспитала Russian Federation. И мы не устали. Снова коллекционируем медали. Снова готовы мы идти вперед за страну. Мы воины, я и мой дух.
В колонии строгого режима №1 24-летний музыкант отбывает срок за «Незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств». В Белом лебеде молодой человек находится два года и нашел спасение в музыкальном творчестве. Предложил другому музыканту из отряда создать дуэт. Дмитрию осталось сидеть еще четыре года.
Сделать клип в стенах колонии группе помогла местная студия кабельного телевидения, которая снимает сюжеты и транслирует их на отряды. В студии тоже работают осужденные.
Всероссийский конкурс песни «Калина красная» — часть социальной реабилитации осужденных через творчество.
Ранее в пермской женской колонии №32 состоялся показ мод. В прошлом году осужденные выбрали экологическую тему, так как 2017 был объявлен Годом экологии в России. А в фестивале KAMWA-2016 в Прикамье была представлена коллекция нарядов, созданная осужденной из колонии №32. Екатерина Маслова создала коллекцию «Стражи галактики».
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