В прикамской колонии «Белый лебедь» рэп-группа осужденных спела про олимпийцев России

колонии строгого режима №1, которая входит в объединение исправительных колоний «Белый лебедь» (ОИК-2), осужденные записали песню и клип о российских олимпийцах. Называется музыкальная группа «Седьмой этаж» и исполняет песни в стиле рэп. Новую работу они презентовали на Всероссийском конкурсе песни среди осужденных «Калина Красная».

— Эта песня у нас патриотическая. Написали, что думали о нашем спорте и вообще о русском духе, — рассказал солист группы, осужденный Дмитрий Стригунов. — Именно здоровый образ жизни сделает русского человека сильнее, о чем мы и хотели сказать в своей песне. Олимпиаду мы смотрели, болели за наших фигуристок. Смотрели выступление Алины Загитовой, наших чемпионок и очень за них переживали.

Парень цитирует слова своей песни:

— У нас нет джакузи и плазмы, но есть мягкая койка, нет мягкого кресла, но есть твердая стойка. Каждый из нас в душе чемпион. Каждый из нас в душе боец. Меня воспитала Russian Federation. И мы не устали. Снова коллекционируем медали. Снова готовы мы идти вперед за страну. Мы воины, я и мой дух.

В колонии строгого режима №1 24-летний музыкант отбывает срок за «Незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств». В Белом лебеде молодой человек находится два года и нашел спасение в музыкальном творчестве. Предложил другому музыканту из отряда создать дуэт. Дмитрию осталось сидеть еще четыре года.

Сделать клип в стенах колонии группе помогла местная студия кабельного телевидения, которая снимает сюжеты и транслирует их на отряды. В студии тоже работают осужденные.

Всероссийский конкурс песни «Калина красная» — часть социальной реабилитации осужденных через творчество.