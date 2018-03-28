Французский органист Габриэль Маргьери представит посвящение Московской консерватории

МОСКВА, 28 марта. / ТАСС /. Французский органист Габриэль Маргьери даст концерт 16 апреля в Большом зале Московской консерватории, на котором впервые в России исполнит сочинение, вдохновленное архитектурой Большой Никитской улицы в Москве и, в частности, зданием консерватории. Об этом сообщили в среду в пресс-службе учебного заведения.

"16 апреля в Большом зале консерватории — уникальный органный концерт. В программе известного французского органиста Габриэля Маргъери — российская премьера сочинения, посвященного Московской консерватории и Большой Никитской улице. Органист, вдохновленный архитектурными образами зданий и церквей, расположенных здесь, создал необычную программную композицию", — отметили в консерватории.

Организаторы вечера уточнили, что премьера включает семь частей. Некоторые из них озаглавлены строчками из стихотворений Марины Цветаевой , «которая не только создала свой знаменитый цикл о Москве, но и географически была связана с Большой Никитской». Еще юная поэтесса училась в Музыкальном общедоступном училище по классу фортепиано (в наши дни — Академический музыкальный колледж при Московской консерватории), затем жила на этой улице (тогда — улица Герцена) после эмиграции. Спустя 50 лет после смерти Цветаевой ее отпевание прошло в храме Вознесения у Никитских ворот.

В программе также прозвучат сочинения французских композиторов XII-XX веков. «Редко когда приходится слышать такие раритеты, как миниатюра Перотина (представителя Школы Нотр-Дам), чаконы Луи Куперена и Жана-Филиппа Рамо, сюиту Боварли-Шарпантье», — заметили в пресс-службе. Также артист сыграет собственные импровизации и духовные опусы Сен-Санса, Мессиана, Лангле.

Концерт пройдет при поддержке Французского института при посольстве Франции в России.