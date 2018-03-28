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Концерт фортепианной музыки «Я люблю тебя, мама» состоялся в Куркине
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Концерт фортепианной музыки «Я люблю тебя, мама» состоялся в Куркине 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В музыкальной гостинной района Куркино состоялся класс-концерт студии обучения игре на фортепиано «Соло» и студии развития музыкального слуха и голоса «Камертон» под названием «Я люблю тебя, мама».
В первом отделении концерта дети исполнили на фортепиано мелодии народного жанра, современных авторов, а также произведения русских и зарубежных классиков. Во втором отделении концерта в исполнении вокального ансамбля «Камертон» прозвучали две песни под одним названием «Мама», композиторов А. Петряшевой и Ж. Колмагоровой. (ск)
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