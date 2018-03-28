Концерт фортепианной музыки «Я люблю тебя, мама» состоялся в Куркине

В музыкальной гостинной района Куркино состоялся класс-концерт студии обучения игре на фортепиано «Соло» и студии развития музыкального слуха и голоса «Камертон» под названием «Я люблю тебя, мама».

В первом отделении концерта дети исполнили на фортепиано мелодии народного жанра, современных авторов, а также произведения русских и зарубежных классиков. Во втором отделении концерта в исполнении вокального ансамбля «Камертон» прозвучали две песни под одним названием «Мама», композиторов А. Петряшевой и Ж. Колмагоровой. (ск)