Пронзительный гимн жизни 

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Александр Владимирович Кибовский со сцены Большого зала обратился к собравшимся: «Открытие фестиваля проходит в тяжелый день траура по трагическим событиям в Кемерово. Мстислав Леопольдович -Человек с большой буквы не только, как великий мастер музыкального искусства, но и Человек огромной души. Чужое горе он воспринимал как свое личное и всегда откликался на него. Это его завет нам сегодня, которому мы должны быть верны… пусть сегодняшний концерт прозвучит гимном жизни особенно пронзительным в такие минуты.» Ольга Ростропович, не в силах сдержать слезы, срывающимся голосом объявила об открытии фестиваля. Многогранность личности Мстислава Ростроповича формировалась под воздействием трех его кумиров — Прокофьева, Шостаковича, Бриттена, с которыми артиста связывала и личная дружба. Первый концерт фестиваля посвящен любимому учителю, композитору и просто человеку, которого великий ученик очень любил — Сергею Сергеевичу Прокофьеву (1891—1953). В этом году 5 марта исполнилось 65 лет со дня его смерти. Фото: travelcalendar.ru Симфоническая сюита «Любовь к трем апельсинам» (1924) открыла вечер блестящим исполнением Симфонического оркестра Берлинского радио под управлением Томаса Сондергаарда. Один из ведущих европейских коллективов с почти столетней историей, ведомый Сондергаардом, феноменально достиг «уровня папы», по любимому выражению дочери, и масштаба гения Прокофьева. Мощный, объемный, полетный, бесконечно разнообразный по тембральному спектру голос оркестрового «организма» ревел и шептал, пел и маршировал, закручивал вихри торнадо и протяжно выпрямлял прокофьевскую кантилену. Возможно, знаменитый марш и прозвучал «по-тевтонски», выдавая национальную принадлежность традиций оркестра, но это было безупречно убедительно. Дирижер Томас Сондергаард великолепно выстроил темпы и формообразующие элементы сюиты. Особенно выразительны в своем благородном «мясе» были низкие голоса — туба, контрабасы, литавры, большой барабан, поддерживающие звуковые колоннады фактуры. Художественный руководитель Ольга Ростропович солистом-виолончелистом открытия фестиваля выбрала в этом году 26-летнего Пабло Феррандеса, «папиного виолончельного внука». Лауреат последнего конкурса Чайковского, ученик Наталии Николаевны Шаховской, ученицы Ростроповича, исполнил партию виолончели в Симфонии-концерте ми минор. Фото: Александр Куров Огромная честь и величайшая ответственность для молодого музыканта играть сочинение Прокофьева, написанное при непосредственном участии Ростроповича и посвященное ему. Под огромным портретом маэстро Славы Пабло играл уверенно, самозабвенно и очень углубленно на уникальном инструменте Антонио Страдивари «Лорд Эйлсфорд» 1696 года. Третьим произведением Прокофьева в этот вечер прозвучала до-диез минорная 7-я последняя симфония композитора. Одна из вершин симфонической музыки XX века — прозрачная и ясная, выразительная и эмоционально заразительная в проявлениях гимнического утверждения жизни. В руках мастера Томаса Сондергаарда звучание оркестра приобрело еще и ощущение студийного эффекта. В условиях звукозаписывающего пространства группы инструментов и отдельные инструменты отделяются специальными щитами, чтобы они «не лезли» друг на друга. Блистательный «звукорежиссер» дирижер Томас Сондергаард вместе с музыкантами Симфонического оркестра Берлинского радио вживую выстроили идеальное «многоканальное» звучание в Большом зале. Оркестр подавал звук одновременно единым целым и индивидуальными группами. А настроение окрыленного счастья не покидало слушателей. «Концепция фестиваля всегда одна — безукоризненное качество, » — Ольга Ростропович. IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича преподнесет Москве еще четыре концерта с грандиозным концертом-закрытием 3 апреля в Государственном Кремлевском Дворце.