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«Серебряные голоса» выступили в крюковском ЦСО
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«Серебряные голоса» выступили в крюковском ЦСО 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
27 марта ансамбль «Серебряные голоса» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» вновь посетил с концертом ЦСО «Крюково». Концерт начался с минуты молчания, посвященной Кемеровской трагедии, да и в дальнейшем он носил минорно-лирический характер.
Все зрители приняли концертную программу с пониманием и благодарностью.
В зале прозвучали патриотические и военные песни, а во время исполнения песни о маме, у многих слушателей на глаза навернулись слезы. Растроганные таким приемом, участницы ансамбля пообещали почаще навещать ЦСО со своими песнями. ​
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