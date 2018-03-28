«Серебряные голоса» выступили в крюковском ЦСО

27 марта ансамбль «Серебряные голоса» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» вновь посетил с концертом ЦСО «Крюково». Концерт начался с минуты молчания, посвященной Кемеровской трагедии, да и в дальнейшем он носил минорно-лирический характер.

Все зрители приняли концертную программу с пониманием и благодарностью.

В зале прозвучали патриотические и военные песни, а во время исполнения песни о маме, у многих слушателей на глаза навернулись слезы. Растроганные таким приемом, участницы ансамбля пообещали почаще навещать ЦСО со своими песнями. ​