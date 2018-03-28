Барды «Белого ворона» споют в музее имени Нестерова Уфы

Концерт «Утро вечера мудренее..» пройдет 31 марта в Уфе в конференц-зале музея имени Нестерова. В нем примут участие авторы-исполнители, поэты и музыканты, члены уфимского клуба авторской песни «Белый ворон»: Руст Якупов, Александр Мичурин, Валерий Силин , Рустэм Файрушин, Юлиан Белов, Анатолий Полянин и Владимир Кузьмичев

Прозвучат песни, баллады, музыкальные мини-спектакли на стихи поэтов «Серебряного века», советской и зарубежной классики: А. Вознесенского, Р. Рождественского, Д. Самойлова, Г. Горбовского, Р. Бёрнса. А также лирико-философские, ироничные, шуточные стихи и песни собственного сочинения.

«Общая направленность, или концепция концерта в том, чтобы посредством музыкально-поэтических художественных форм вместе с просыпающейся весной природой, землей, солнцем пробудить в человеке светлые, созидательные, позитивные чувства и настроение», — прокомментировали участники проекта.

Отметим, что субботние концерты музыкантов и вокалистов различных направлений стали в Художественном музее имени Нестерова традиционными.