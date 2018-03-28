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В Москве могут увековечить память Олега Анофриева
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В Москве могут увековечить память Олега Анофриева 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Память народного артиста России, певца и автора песен Олега Анофриева, который умер в среду на 88-м году жизни, могут увековечить в Москве. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Мы с огромным вниманием рассмотрим любое предложение увековечить память Анофриева", — сказал он.
По словам Герасимова, «Анофриев много сделал и в театре, и в кино, и как музыкант, и как мультипликатор с его „Бременскими музыкантами“.
»Он замечательно играл в Театре Моссовета. Это вообще очень образованный и талантливый человек, многогранный актер. Я уверен, что и театр (Моссовета) будет стараться каким-то образом увековечить память об этом артисте", — добавил собеседник агентства.
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