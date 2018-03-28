В Москве могут увековечить память Олега Анофриева

МОСКВА, 28 марта. / ТАСС /. Память народного артиста России, певца и автора песен Олега Анофриева , который умер в среду на 88-м году жизни, могут увековечить в Москве. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Мы с огромным вниманием рассмотрим любое предложение увековечить память Анофриева", — сказал он.

По словам Герасимова, «Анофриев много сделал и в театре, и в кино, и как музыкант, и как мультипликатор с его „Бременскими музыкантами“.

»Он замечательно играл в Театре Моссовета. Это вообще очень образованный и талантливый человек, многогранный актер. Я уверен, что и театр (Моссовета) будет стараться каким-то образом увековечить память об этом артисте", — добавил собеседник агентства.