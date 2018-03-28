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Открытие барельефа «Сергей Рахманинов» пройдет в «Филармонии‑2» в Москве 1 апреля
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Открытие барельефа «Сергей Рахманинов» пройдет в «Филармонии‑2» в Москве 1 апреля 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Торжественное открытие монументального барельефа к 145-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова пройдет 1 апреля в концертном зале «Филармонии-2», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.
«1 апреля в 11:00 в фойе «Филармонии-2» (город Москва, улица Олимпийская деревня, 1) состоится церемония открытия барельефа «Сергей Рахманинов». Мероприятие приурочено к 145-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера», — говорится в сообщении.
К юбилею Сергея Рахманинова Московская филармония также подготовила цикл «Рахманиновские дни», который пройдет на разных площадках в апреле. В программе — симфонические и вокальные сочинения, а также фортепианные концерты в исполнении Дениса Мацуева, Джона Лилла, Филиппа Копачевского, Александра Гиндина и Лукаса Генюшаса.
В день рождения композитора на сцене Зала имени Рахманинова выступит Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
Концертному залу «Филармонии-2» было присвоено имя Сергея Рахманинова в 2014 году, после реставрации. За четыре сезона в концертных программах на этой площадке приняли участие всемирно известные музыканты Денис Мацуев, Борис Березовский, Михаил Плетнев, Николай Луганский, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Туган Сохиев и Юрий Башмет.
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