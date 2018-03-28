Открытие барельефа «Сергей Рахманинов» пройдет в «Филармонии‑2» в Москве 1 апреля

Торжественное открытие монументального барельефа к 145-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова пройдет 1 апреля в концертном зале «Филармонии-2», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

«1 апреля в 11:00 в фойе «Филармонии-2» (город Москва, улица Олимпийская деревня, 1) состоится церемония открытия барельефа «Сергей Рахманинов». Мероприятие приурочено к 145-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера», — говорится в сообщении.

Лукаса Генюшаса. К юбилею Сергея Рахманинова Московская филармония также подготовила цикл «Рахманиновские дни», который пройдет на разных площадках в апреле. В программе — симфонические и вокальные сочинения, а также фортепианные концерты в исполнении Дениса Мацуева , Джона Лилла, Филиппа Копачевского, Александра Гиндина