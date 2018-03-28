«Джаз продлевает молодость». Игорь Бойков о деле своей жизни

Его называют «папой» липецкого джаза. Именно он 60 лет назад начал развивать новое музыкальное направление в нашем городе. В марте знаменитый джазмен и дирижёр джазового оркестра Игорь Бойков отметил свой юбилей. Ему исполнилось 80 лет. О том, есть ли в Липецке джаз, чего не хватает для его развития и какую музыку любят слушать горожане, он рассказал в интервью «АиФ-Черноземье»

Любовь с первого звука

Екатерина Деревяшкина, «АиФ-Черноземье»: Игорь Павлович, за что вы полюбили джаз?

Игорь Бойков: За то, что он есть. Это такой жанр, в который нельзя не влюбиться в силу его мелодичности и гармоничности. Любовь к джазу у меня с детства, с тех пор, как взял в руки аккордеон, а произошло это очень рано: лет с десяти я уже прилично играл на инструменте — этим я пошёл в отца, он хоть и военный, но был музыкально одарённым человеком. Так что не я выбрал джаз, а он меня. Кстати, благодаря ему я ещё нахожусь в профессии: он помогает не стареть.

— Но говорят, что в Советском Союзе «чёрной музыки» не было…

— Это расхожий стереотип. Конечно же, джаз был. Утёсов всегда собирал аншлаги. По радио крутили джаз. Продавались джазовые пластинки. У меня была довольно большая фонотека. Я до сих пор её, кстати, храню. А на день рождения сын подарил мне современный проигрыватель. Теперь я могу не только в цифровом формате слушать джаз, но и на старых, добрых пластинках. Джаз просто не мог не нравиться. Внутренне я был готов к его восприятию, хотя не понимал, какие трудности могут подстерегать меня на этом пути…

— О каких трудностях вы говорите?

— Когда я много лет назад возглавил музыкальный коллектив в ККЗ «Октябрь», мне пришлось из оркестра «салонного типа» делать джазовый. Я выступал настоящим реформатором: совершенно изменил состав, добавил духовые инструменты — трубы, тромбоны, саксофоны. Мы играли музыку к фильмам. Многие приходили в кино не на сеанс, а нас послушать (смеётся). Я учился тогда инструментовке, аранжировке песен. Всё сам. Никакой методической литературы по джазу не было, первая книга появилась аж в 1960 году. А тогда я брал пластинку и переписывал её на слух. Это были первые уроки. Но моя учёба продолжается и по сей день, потому что музыка развивается, меняется.

Нет колёс — нет джаза

— Кому в Липецке нужен джаз? И нужен ли вообще?

— Ещё как! Наш слушатель — это и молодёжь, и люди старшего поколения. Мы часто играем в школах. А летом каждую неделю — в парках: Быхановом саду и Парке Победы. В городе нас знают достаточно хорошо. Липчане любят джаз, это не рафинированное искусство, которое не в чести.

— Вы развенчиваете сейчас ещё один миф о том, что молодым людям интересна только попса.

— Конечно. Когда они открывают для себя джаз, то понимают, какое большое удовольствие можно получать от музыки. Хорошей музыки. Мне кажется, это характеризует наших людей с лучшей стороны. Многие приезжие удивляются: Липецк — богатый город, раз у него есть свой джазовый оркестр. Но коллективу нужно гастролировать в другие города или хотя бы по области. А у нас нет своего транспорта. Нас приглашают часто, но, к сожалению, не всегда мы можем принять эти приглашения…

— Чего ещё не хватает липецкому джазу?

— В 1981 году я открыл эстрадно-джазовое отделение в училище искусств им. Игумнова. 24 года был его бессменным руководителем, пока не получил приглашение в муниципальный джазовый оркестр. Поэтому могу заверить, что интерес в городе к этому жанру есть. Но дело в том, что у нас, в отличие от соседних городов, не проводят джазовые фестивали.

— Это плохо?

— Такие мероприятия дают огромный толчок для развития местной музыкальной среды. После того, как мы выезжали на джазовые фестивали в соседние Тамбов, Белгород, я обращался к властям с просьбой сделать и у нас что-то подобное, но всё упиралось в средства. Сейчас в этом направлении кое-что делается, взять, к примеру, недавние смотры молодёжных джазовых музыкантов, но это не регулярно, от случая к случаю. У нас есть молодые люди, которые играют джаз, но им негде показать свой талант. Раньше во дворцах культуры кипела самодеятельность, сейчас такого нет. Сейчас коллективы играют на танцах и свадьбах.

Ноты в дефиците

— Что вы сегодня играете? Есть ли в вашем репертуаре современные произведения?

— По большей части это, конечно, классические вещи. С современными произведениями сложнее — у нас практически перестали издавать ноты для оркестра. Можно сказать, они сейчас в дефиците.

— А сами вы пишете музыку?

— Я не композитор. Лучше хорошо аранжировать чужую музыку, чем писать свою, но посредственную. Тем не менее в своё время я написал попурри на темы военных лет — мы это играем к памятным датам. Есть обработки популярных песен ко Дню шофёра. Это уже сочинённая кем-то музыка, но приспособленная к специфике джазового оркестра.

— Что вы считаете своими главными достижениями в жизни?

— Мне есть чем гордиться — за 40 лет я выпустил учеников, которые стали профессорами, выдающимися музыкантами. Конечно, достижение и в том, что я сохранил оркестр. Сейчас в нём 17 человек, два певца. Каждый участник состава — солист, импровизатор. Кстати, в 2002 году мы выступали в Кремле на фестивале «Золотые ключи России», тогда это был ещё студенческий оркестр. Но он сохраняется до сих пор. Состав уже «выдержанный», многие из его участников сейчас стали маститыми преподавателями, прекрасными музыкантами. Так что традиции сохраняются. Я горжусь своими учениками. Дело моё не умрёт даже после меня.