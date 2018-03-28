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На северо-западе столицы состоится концерт классической музыки
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На северо-западе столицы состоится концерт классической музыки 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
На северо-западе столицы в клубе «Атом» в пятницу, 6 апреля, проведут вечер классической музыки «Фортепианная классика: от Гайдна до Гершвина».
— В программе вечера прозвучат произведения, входящие в золотой репертуар фортепианного искусства, — сочинения Гайдна, Листа, Дебюсси, Лядова, Гершвина, Рахманинова, мальтийских композиторов Шора и Виллы. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Алексей Кудряшов, Софья Семенина и Роман Чистяков, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».
Начало в 18.00. Вход свободный. Напомним, клуб «Атом» располагается по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 2. (ср)
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