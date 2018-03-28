Rooftop Tribe w/ TIGA в клубе «Бессонница»

Диджей, музыкант, промоутер, бизнесмен, ремиксер, радиоведущий и даже немного актер… Трудно представить, что столько талантов способен совмещать всего один человек.

Но да, это возможно. Если, конечно, речь идет о Tiga, необычайно одаренном канадце, готовом 7 апреля расшевелить танцпол клуба «Бессонница».

Говорят, что свои многочисленные таланты Тига Джеймс Сонтаг унаследовал у свои родителей. Это они, хиппи со стажем, дали ему такое необычное имя и приучили к вечеринкам, — свою юность Tiga провел на рейверском Гоа.

Там-то он и наловчился сводить пластинки и организовывать настоящие parties. Поэтому, когда в начале 90-х Tiga вернулся в родную Канаду, его было уже не остановить. В Монреале он развил бурную деятельность: провел первый в городе многотысячный рейв Solstice, открыл первый в городе магазин виниловых пластинок с танцевальной музыкой, создал собственный лейбл Turbo Recordings. Так что в нулевые он ворвался почти что звездой.

Единственное, что не хватало Tiga до статуса подлинного селебрити — так это стопроцентного хита. Но в 2001-м и это было исправлено.

Билетом в высшую лигу для музыканта оказался электро-кавер на песню Sunglasses at Night Кори Харта . Придуманная вместе с продюсером Йори Халконненом версия оказалась популярней оригинала и укрепилась в танцевальных чартах по всему миру.

Стиль же восторженный прием получил и его дебютный LP: Sexor был признан «танцевальным альбомом года» на Juno Awards. Сегодня Tiga знают и любят миллионы. И есть за что.

Он сделал почти 300 ремиксов. В числе его клиентов все сплошь громкие имена — от Depeche Mode до Moby и Human League. Его собственные треки регулярно становятся хитами и работать с ним за честь считают музыканты из Soulwax, Джеймс Мёрфи из LCD Soundsystem и Мэттью Дир.

Кажется, он уже потерял счет клубам, в которых выступал и городам, которые покорялись его талантам. Но одно Tiga помнит точно: в Москве его знают и любят. И он всегда возвращается в этот город с особенном удовольствием.

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