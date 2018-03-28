«Есенинка» подарила своим читателям концерт «Музыка и слово»

25 марта в Библиотеке № 186 им. Сергея Есенина состоялся концерт под названием «Музыка и слово». На этот раз в гостях у зрителей было творческое содружество «Жемчужины созвучий», куда входят лауреаты международных конкурсов.

В безупречном и волнующем исполнении музыкантов прозвучали произведения Баха, Рахманинова, Шопена, Римского-Корсакова, Пьяццоллы. Причем, исполнители постоянно удивляли слушателей то переложением знакомых мелодий с фортепиано на виолончель (автор переложений — Юлия Шагеева), то вокальными номерами, то фортепианным соло, то стихами.