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«Есенинка» подарила своим читателям концерт «Музыка и слово»
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«Есенинка» подарила своим читателям концерт «Музыка и слово» 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
25 марта в Библиотеке № 186 им. Сергея Есенина состоялся концерт под названием «Музыка и слово». На этот раз в гостях у зрителей было творческое содружество «Жемчужины созвучий», куда входят лауреаты международных конкурсов.
В программе концерта выступили: Юлия Шагеева (виолончель); Златта Карулина (сопрано); Наталья Илюхина (фортепиано); Анна Вселюбская (фортепиано). Вел концерт Владимир Кисаров.
В безупречном и волнующем исполнении музыкантов прозвучали произведения Баха, Рахманинова, Шопена, Римского-Корсакова, Пьяццоллы. Причем, исполнители постоянно удивляли слушателей то переложением знакомых мелодий с фортепиано на виолончель (автор переложений — Юлия Шагеева), то вокальными номерами, то фортепианным соло, то стихами.
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