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Победитель шоу «Голос» выступит в Петербурге
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Победитель шоу «Голос» выступит в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербург с концертом приезжает победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков. Его концерт состоится 28 апреля на сцене БКЗ «Октябрьский».
Сергей Волчков — лауреат международных конкурсов, молодой артист с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью. Каждый его концерт — искренний, душевный диалог со слушателем.
Вечер 28 апреля будет для Сергея вдвойне волнительным и приятным, ведь артист отметит сразу две знаменательные даты: свое 30-летие и 5-летие творческой деятельности на большой сцене.
В программе юбилейного сольного концерта прозвучат всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, прозвучат легендарные песни из кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные специально для Сергея.
«Я много лет занимаюсь музыкой профессионально, поэтому для меня, как артиста, очень важно дать каждому зрителю, пришедшему на концерт, не только качественное исполнение, но и частичку себя» ‒ говорит Сергей Волчков.
Начало в 19.00.
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