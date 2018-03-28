Победитель шоу «Голос» выступит в Петербурге

В Петербург с концертом приезжает победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков . Его концерт состоится 28 апреля на сцене БКЗ «Октябрьский».

Сергей Волчков — лауреат международных конкурсов, молодой артист с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью. Каждый его концерт — искренний, душевный диалог со слушателем.

Вечер 28 апреля будет для Сергея вдвойне волнительным и приятным, ведь артист отметит сразу две знаменательные даты: свое 30-летие и 5-летие творческой деятельности на большой сцене.

В программе юбилейного сольного концерта прозвучат всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, прозвучат легендарные песни из кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные специально для Сергея.

«Я много лет занимаюсь музыкой профессионально, поэтому для меня, как артиста, очень важно дать каждому зрителю, пришедшему на концерт, не только качественное исполнение, но и частичку себя» ‒ говорит Сергей Волчков.

Начало в 19.00.