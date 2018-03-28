Биография Олега Анофриева

Актер театра и кино, композитор, поэт, исполнитель песен Олег Андреевич Анофриев родился 20 июля 1930 года в городе Геленджике.

Детство Олега прошло в Москве. Во время войны его с матерью отправили в эвакуацию в Свердловск (ныне — Екатеринбург), но вскоре они вернулись в Москву.

С шестого класса Анофриев занимался в школьном драмкружке, с детства обладал хорошими вокальными данными.

После окончания школы Олег Анофриев поступил в Школу-студию МХАТ.

Окончив в 1954 году Школу-студию МХАТ, Олег Анофриев получил приглашение в Центральный детский театр (ЦДТ) — в то время один из самых популярных в Москве, где режиссерами работали Анатолий Эфрос Олег Ефремов . Его первой работой на сцене стала небольшая роль в спектакле Олега Ефремова «Мнимый больной», за ней последовала главная роль в музыкальной комедии «Димка-невидимка», актерскими достижениями стали роли Кости-Налево в пьесе Михаила Светлова «Двадцать лет спустя» и Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ «В добрый час! » по пьесе Виктора Розова

В 1960-1962 годах Олег Анофриев работал в Театре им. Маяковского. В 1962-1973 годах играл в Театре имени Моссовета . Роль Василия Теркина в одноименном спектакле принесла ему успех и популярность постановки в России и за границей. Теркин стал национальным героем Болгарии, а город Русса присвоил Олегу Анофриеву звание почетного гражданина.

Позже в театре он играл роли Ромашкина в спектакле «Время любить», Худышкина в «Маленькой студентке», Гоши в «Весенних скрипках», матроса Виленчука в «Шторме» и др.

С 1974 года Анофриев работал в труппе Театра киноактера.

Дебютом актера в кино стала роль Эдика в короткометражном фильме «Секрет красоты» (1955).

В 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера «Девушка с гитарой», в которой Анофриев впервые запел с экрана, в 1966 году он сыграл роль капитана Вадима Лялина в фильме Виктора Соколова «Друзья и годы», в которой спел песню «Это было недавно, это было давно», ставшую на долгие годы шлягером.

Всего Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. Он снимался в фильмах «Простая история» (1960), «Алые паруса» (1961), «Коллеги» (1962), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Северный вариант» (1974), «Первый рейс» (1976), «Кот в мешке» (1978), «Там на неведомых дорожках» (1982), «Тайна виллы „Грета“ (1984), „Человек с бульвара Капуцинов“ (1987) и др. Одна из последних по времени работ — небольшая роль в драме „Опять надо жить“ (1999).

В 1992 году Олег Анофриев дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм „Быть влюбленным“, в котором выступил одновременно и в качестве композитора.

Анофриев написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Его песни звучат в фильмах „Северный вариант“ (1974), „Кот в мешке“ (1978), „Хорошо сидим“ (1986) и др.

Олег Анофриев — автор текста и музыки таких песен, как „Река — судьба“, „Одуванчики“, „Колыбельная“, „Весенняя“, „Водолаз“, „Какая песня без баяна“.

Артист исполнял песни в фильмах „Девушка с гитарой“ (1958), „Артист из Кохановки“ (1961), „Коллеги“ (1962), „Проверено — мин нет“ (1965), „Земля Санникова“ (1973), „Капитан Немо“ (1975), „Гардемарины, вперед!“ (1987), сериале „Дружная семейка“ (2001-2004) и других.

Анофриев известен также как мастер озвучивания мультфильмов. Классикой стал озвученный им мультфильм „Бременские музыканты“ (1969), в котором артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы „Сказка о Попе и о работнике его Балде“ (1973), „Как Львенок и Черепаха пели песенку“ (1974), „В порту“ (1975) и др.

Песни к фильмам, спектаклям и мультфильмам были записаны артистом на нескольких дисках. Также он выпустил диски „Симфония любви“ с 18 романсами, „Цветы России“, посвященный женщинам России, сборник песен о Москве „Золотая моя Москва“, мюзикл „Тень“.

Кроме театра и кино Олег Андреевич много работал на эстраде, телевидении и радио.

Неоднократно участвовал в „Голубых огоньках“, популярных детских передачах.

В 1999 году вышла книга Анофриева „Солдат и балерина“, где собраны стихи, тексты песен, воспоминания об актерах, с которыми работал в кино и встречался в жизни.

В 2011 году вышла его книга „Есть только миг“.

Олег Анофриев — народный артист России (2004).

В 2005 году артист был награжден орденом „Меценат“.

В 2010 году Анофриев получил первую награду за 55 лет работы в кино — приз оргкомитета кинофестиваля „Московская премьера“.

28 марта 2018 года Олег Анофриев скончался.