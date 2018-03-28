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О музыкальном театре рассказали в библиотеке
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О музыкальном театре рассказали в библиотеке 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 46 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Ария Оксаны, песня Тони, романс Нины: обо всех этих людях и их музыкальном таланте рассказали на творческом вечере «Союз двух муз: музыка и театр». Прошел он во вторник, 27 марта.
Сотрудница читальни Светлана Батухтина рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» о прошедшей встрече:
«27 марта вся страна отмечает День театра. Именно этому событию мы решили посвятить наш традиционный литературно-музыкальный вечер. Елена Малыгина — наш библиотекарь — прекрасно справилась с ролью ведущей. Она рассказала нашим маленьким посетителям о таком сценическом жанре, как музыкальный театр. Сюда входят известные нам опера, балет, оперетта, мюзикл и театральная музыка.
Весь вечер в зале нашей читальни звучала классическая музыка».
«Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова, «Белая акация» Исаака Дунаевского, «Джанни Скикки» Пуччинни, «Норма» Бнллини и другие знаменитые вещи исполнили заслуженные артисты России Надежда Кушнир и Маргарита Шебанова.
Фото предоставила Светлана Батухтина
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