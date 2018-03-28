О музыкальном театре рассказали в библиотеке

Ария Оксаны, песня Тони, романс Нины: обо всех этих людях и их музыкальном таланте рассказали на творческом вечере «Союз двух муз: музыка и театр». Прошел он во вторник, 27 марта.

Сотрудница читальни Светлана Батухтина рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» о прошедшей встрече:

«27 марта вся страна отмечает День театра. Именно этому событию мы решили посвятить наш традиционный литературно-музыкальный вечер. Елена Малыгина — наш библиотекарь — прекрасно справилась с ролью ведущей. Она рассказала нашим маленьким посетителям о таком сценическом жанре, как музыкальный театр. Сюда входят известные нам опера, балет, оперетта, мюзикл и театральная музыка.

Весь вечер в зале нашей читальни звучала классическая музыка».

«Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова, «Белая акация» Исаака Дунаевского , «Джанни Скикки» Пуччинни, «Норма» Бнллини и другие знаменитые вещи исполнили заслуженные артисты России Надежда Кушнир и Маргарита Шебанова.

Фото предоставила Светлана Батухтина