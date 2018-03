The Rasmus выступили в пуховом платке на сцене Оренбурга

Сбылась мечта оренбургских фанатов финской рок-группы. В понедельник, 26 марта, на сцене СКК «Оренбуржья» выступили The Rasmus.

Рок-музыканты покорили оренбуржцев живым звуком, невероятной доброжелательностью и чувством юмора. В степную столицу они приехали с презентацией нового альбома «Dark Matter», но и не оставили зрителей без старых добрых песен «Livin' in a world without you», «First Day of My Life»…

Без сюрприза самих артистов не оставили и оренбургские поклонники, подготовив флешмоб. В первых рядах фанаты высоко держали плакаты с надписью «Оренбург любит вас!» и сердца с названием группы. Не меньшим подарком для гостей стало и то, что в степной столице наизусть знают их песни.

На этом приятные подарки вечера не закончились — солист группы Лаури Юлёнен пригласил фанатов танцевать к сцене. Сочетание живого звука и любимых треков сделали своё дело. Концерт снимали на камеры телефонов меньше, чем обычно — зрителям хотелось танцевать.

Какой концерт в Оренбурге проходил без символа нашего края — пухового платка? Сначала в нём красовался на сцене басист The Rasmus, после чего его примерил и оценил запах солист. А вот легенду о том, что платок легко проходит через перстень, подтвердить музыкантом не удалось -подарок застрял в кольце на середине. В итоге, паутинка стала лаконичной декорацией концерта.

Вишенкой на торте стало исполнение на бис бас-гитаристом песни «Теперь ты Чебурашка…».

Концерты Limp Bizkit и The Rasmus задают высокую планку для выступлений, в том числе, и отечественных исполнителей. Огорчает только количество ценителей таких выступлений.

Отметим, что партнерами концерта стали Оренбургская медиа группа и радиостанция «Хит FM». Ведущие встречали гостей музыкального события перед самим концертным залом, а приглашенный фотограф запечатлевал счастливые лица зрителей на фоне плаката с группой The Rasmus.