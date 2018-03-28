Как и за что артисты получают звания

Кто и как решает, быть или не быть звезде «заслуженной» и «народной», выяснил Sobesednik.ru

Документы вернули из-за штрафа ГИБДД В марте этого года Министерство культуры России все-таки одобрило кандидатуру музыканта Николая Носкова на получение звания «Заслуженный артист РФ». Правда, месяцем раньше оттуда же пришел отказ. Что изменилось? И как артисты получают звания — по заслугам или за деньги?

— К сожалению, в нашей стране получение наград зависит от связей и от ходатайства влиятельных людей. А Коля никогда ни у кого ничего не просил и не попросит, — рассказывает «Собеседнику» музыкант Сергей Трофимов (Трофим). — Мы в интернете разместили петицию в поддержку Николая Носкова и собрали более пяти тысяч подписей. Параллельно обратились в Союз эстрадных деятелей, чтобы они выдвинули кандидатуру Николая на звание. Когда-то они и меня выдвинули на заслуженного артиста. Правда, это представление пролежало где-то в «культурных» кабинетах более трех лет. Я рад, что со второй попытки, но звание Носкову все-таки присвоили. Кому, как не ему, быть заслуженным?!

Кто заплатил за Баскова? — В последнее время это такой больной вопрос, и я рада, что вы его поднимаете, — говорит старший консультант Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина. — Кого сегодня награждают и кому присваивают звания? Как выбирают? Непонятно! Артист кино Игорь Петренко , который снялся более чем в 50 фильмах, несколько лет не может получить заслуженного, хотя он — лауреат Государственной премии России. Недавно отказали в звании народного прекрасному артисту Михаилу Жигалову , который всю жизнь отдал театру и кинематографу. Главное — нам даже не сообщают мотивацию отказов. Как-то возвратили документы одного артиста, у которого за плечами 96 ролей в кино. Оказывается, у него не оплачен штраф ГИБДД в 230 рублей! А сколько документов надо собрать! Например, обязали, чтобы была справка из налоговой. Ну какое отношение это имеет к таланту артиста?!

На получение звания или награды артиста должна представить какая-либо организация: театр, киностудия, профессиональный союз и так далее. А рассматривает кандидатуру специальный экспертный совет при Министерстве культуры. Сегодня в его составе 34 человека.

Затем голосуют. Бывает, за одно заседание приходится рассмотреть до ста человек. Из этого количества совет может рекомендовать утвердить человек десять. Каждый год — по-разному. А окончательное решение выносят уже чиновники Министерства культуры. Причем критерии выбора не всегда очевидны.

Как рассказал «Собеседнику» источник в министерстве, долго не утверждали звание народного артиста России сатирику Михаилу Жванецкому . Уважаемого и любимого публикой Михал Михалыча представляли к званию в разные годы разные организации — от Москонцерта до Театра эстрады, но народным Жванецкий стал только накануне своего 80-летия.

Зато подозрительно рано такое же звание вручили певцу Николаю Баскову — на тот момент ему было 33 года. Говорят, что это благодаря бывшему председателю Госдумы , политику Геннадию Селезневу . Дескать, тот так благоволил Баскову, что замолвил за него словечко. Ходят и другие слухи, что звание Николаю купил тогдашний его продюсер, предприниматель и отец экс-супруги певца Борис Шпигель . Но в Министерстве культуры уверяют, что купить у них звание или награду невозможно.

— У нас это категорически исключено, — возмущается в разговоре с «Собеседником» работник ведомства. — Хотя могу допустить, что такое возможно где-то на другом этапе: например, заплатить кому-то в организации, которая представляет человека. Но думаю, что и там это непросто сделать. Наш совет старается рассматривать каждую кандидатуру объективно.

— Раньше на все это уходило очень много времени, не так, как теперь, — рассказывает диктор ЦТ, народная артистка России Анна Шатилова . — Сначала давали самое низшее звание — заслуженного. Затем должно было пройти много лет, прежде чем тебя могли представить к народному. Столько документов нужно было собрать, заседали разные комиссии!

Ослепить обывателя Мою кандидатуру рассматривали шесть лет. У меня были две творческие характеристики: от народного артиста СССР диктора радио Юрия Левитана и от народного артиста СССР хореографа Игоря Моисеева . Я уже и не надеялась. Но однажды в 1988 году позвонили из Кремля и сказали, что нужно быть на вручении в этот же день в 15:00. Я не смогла из-за работы. Затем меня пригласили на вручение в Министерство культуры, но опять я не смогла. В конце концов мне вручили удостоверение и значок в телецентре «Останкино»

Раньше народным артистам СССР предоставляли дополнительные метры жилой площади, обслуживание в элитных поликлиниках и санаториях, на гастролях полагался гостиничный номер люкс и билеты в СВ, а также черная «Волга» на спектакль и после спектакля. К тому же выплачивали двойную пенсию.

— Сейчас особых льгот у артистов со званиями нет. Исключение — живущие в Москве, им выплачивают ежемесячно 30 тысяч рублей, — продолжает рассказ Валерия Гущина. — Но это новшество ввели в этом году и неизвестно, сохранится ли надбавка в следующем. Как только заслуженным и народным стали приплачивать эту сумму, к нам в гильдию потянулись артисты с просьбой, даже требованием выдвинуть их на звание. Говорят: «Эти деньги так бы мне помогли сейчас!» Мы пытаемся как-то помочь, но, повторюсь, далеко не всегда получается. Зато посмотрите на наших эстрадных молодых поп-див. Через одну — заслуженные и народные. Кто их награждает и на каком основании?!

История вопроса Действительно, например, Наташа Королёва стала заслуженной в 29 лет, при этом на возмущения некоторых заявила: «Мне нечего стыдиться!» Диана Гурцкая то же звание получила в 28. Для сравнения: эстрадная «императрица» Ирина Аллегрова стала заслуженной к своему 50-летию. И хотя сегодня звания артистам по большому счету ничего не приносят (вряд ли та же Королёва при ее концертных гонорарах остро нуждается в дополнительных 30 тысячах), все-таки это престижно. Ведь так приятно написать большими буквами на афише или объявить со сцены: «Выступает заслуженный (народный) артист…» Ослепить обывателя.

В 1896 году первыми «заслуженными артистами Его Величества Императорских театров» стали пять человек из труппы Александринского театра. Также одной из первых это звание получила балерина Матильда Кшесинская . В 1918 году звание официально аннулировали. А через год появилось другое — «Народный артист республики». Первым наградили Федора Шаляпина (на фото). В 1931 году это звание изменили на «Народный артист РСФСР». Тогда же появилось и «Заслуженный артист РСФСР». Этим званием награждают тех, кто отработал в сфере искусства не менее 10 лет.

Народный артист СССР Игорь Кириллов: Жую хлеб с маслом. Иногда — с икрой В 1936 году Иосиф Сталин подписал указ о присвоении нового звания «Народный артист СССР». Первыми его получили артисты МХАТа. В 1991 году с распадом Советского Союза это звание прекратило свое существование. Всего народными артистами СССР стали 1006 человек. Последними его получили Алла Пугачева Олег Янковский . Сегодня с этим званием в стране живут 146 человек. За всю историю самым молодым народным артистом СССР стал 31-летний Муслим Магомаев.

Самое почетное в Советском Союзе звание диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов получил в 1988 году.

— Господи, ну кому нужно это звание сейчас?! — воскликнул в разговоре с «Собеседником» Игорь Леонидович. — Все уже прошло! И Советского Союза давно нет. У меня еще есть звание «Народный артист РСФСР», так и республики такой уже нет. Звание, конечно, почетное. А вот по нечетным дням — это просто так. Сегодня у нас нечетный день? Значит, сегодня я простой нормальный пенсионер. Уходящая натура. К сожалению.

— А не было странным, что диктору телевидения вручили такое престижное, но все-таки актерское звание?

— Ну, до меня звание народного СССР уже получали и дикторы радио Юрий Левитан с Ольгой Высоцкой , и диктор ЦТ Валентина Леонтьева . Я в этом случае не первый. Знаете, ничего особенного в моей жизни этот факт не изменил. Кем я был, тем и остался. Спокойно отношусь к званию, но с благодарностью. И льгот, о которых так много говорят, не было. Во всяком случае, я ими не пользовался. Машина была своя, водил более 60 лет. А в бытовом плане мне не так много и нужно было, только работа.

— Сейчас ваше звание материально ничего не дает?

Виктор Мережко: В Кремль я приехал на метро — Ну, к пенсии стали добавлять 30 тысяч рублей. Это инициатива мэра Москвы Сергея Собянина . Поэтому я жую хлеб с маслом. И иногда даже с икрой.

Как правило, вручают звания и награды в Кремле перед каким-либо праздником — День России, День Конституции, Новый год. Торжество проходит в Екатерининском зале Кремлевского дворца.

— Мне позвонили из администрации президента и пригласили такого-то числа во столько-то явиться в Кремль получить награду, — рассказывает «Собеседнику» драматург Виктор Мережко, который четыре года назад стал народным артистом РФ. — Была рекомендация надеть черный костюм и галстук, который, кстати, в жизни я не ношу. Помню, попросил своего соседа Аркадия Инина мне его повязать, так как не умею. Машину мне не предложили. Я поехал на метро. В Кремль заходил через Спасскую башню.

Примерно час нас держали в каком-то предбаннике, потом запустили в зал. Там на каждом стуле лежали бумажки с фамилиями. Президента мы ждали еще примерно полчаса. Очень много людей говорили аж по пять минут, благодарили родину и президента. Это было для всех утомительно. Поэтому я просто вышел, получил награду, сказал спасибо и сел на место. На трибуну выходить не стал, хотя никто мне не запрещал. После церемонии внесли бокалы с шампанским. Вокруг президента образовалась давка, каждый хотел быть к нему поближе. Я не стал расталкивать локтями людей, как-то неприлично. Выпил шампанское и пошел к метро. Народные без кавычек

Некоторые артисты сами отказываются от званий. Например, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук не захотел получать народного РФ, потому как обиделся, что это звание он получит после того, как походит в заслуженных лет десять. Такие правила. А вот Леониду Ярмольнику в свое время предлагали перескочить заслуженного и получить сразу народного. Но он тоже отказался.

Аль Пачино… — Я глубоко убежден, что артиста должны знать по имени и в лицо, — высказывает свое мнение «Собеседнику» Леонид. — Звание народного у нас обесценено, оно практически уже у всех, хотя они не Ульяновы, не Евстигнеевы, не Яковлевы, не Ефремовы и так далее. Или еще проще и понятнее: представьте себе — народный артист США Джек Николсон , Марлон Брандо, Роберт Де Ниро

Смешно!

Остался без звания народного и знаменитый Атос — Вениамин Смехов , который много лет отработал в Театре на Таганке.