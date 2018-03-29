Оглохший музыкант выиграл суд у Королевской оперы Лондона. Его сгубили духовые в опере Вагнера

Британский альтист Крис Голдшайдер, серьезно повредивший слух во время одной из репетиций оркестра Королевской оперы Лондона, выиграл суд и получит возмещение. Руководство оперы уверяло, что у Голдшайера как раз во время репетиции развилась прогрессирующая глухота, но судья счел это маловероятным, передает

Русская служба ВВС Крис Голдшайдер играл в оркестре Королевской оперы Лондона с 2002 года. 1 сентября 2012 года во время репетиции оперы Вагнера «Валькирия» он сидел прямо перед духовой секцией оркестра. Во время этой репетиции уровень звукового давления в оркестровой яме превышал 130 децибел, что эквивалентно уровню шума реактивного двигателя самолета. Голдшайдер считает, что пострадал от акустического шока, вызвавшего у него такие симптомы, как шум в ушах, головокружения и гиперакузия (резкая болевая реакция на звуки). В 2014 году из-за полученной травмы он был вынужден покинуть оркестр.

Безуспешно потратив 18 месяцев на восстановление, Голдшайдер пошел в суд. Представители Королевской оперы пытались убедить судью в том, что у альтиста развилась болезнь Меньера — заболевание внутреннего уха, характеризующееся прогрессирующим снижением слуха. Кроме того, там говорили, что некоторое повреждение слуха оправдано для профессионального музыканта.

Судья отвергла оба утверждения: «Такая позиция неприемлема. Музыканты защищены законом так же, как любые другие работники». Ущерб, нанесенный Голдшайдеру, будет оценен позже.

В королевской опере заявили, что удивлены и разочарованы решением суда. Голдшайдер же надеется, что созданный прецедент предотвратит дальнейшее травмирование музыкантов.

Он ожидает, что теперь Королевская опера и другие подобные учреждения пересмотрят свои правила и, возможно, внесут изменения в устройство оркестровых ям.