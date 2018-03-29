Биография Владимира Преснякова

Эстрадный певец, композитор и аранжировщик Владимир Владимирович Пресняков родился 29 марта 1968 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).

Его отец, Владимир Пресняков-старший, был руководителем вокально-инструментального ансамбля (ВИА) «О чем поют гитары», где солировала мать — Елена Кобзева . С 1975 года родители стали солистами популярного ВИА «Самоцветы».

Владимир учился в Хоровом училище имени А. В. Свешникова. Окончил Музыкальное училище имени Октябрьской Революции (ныне Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке) по специальности «дирижер-хоровик».

С 12 лет он пел в хоре Елоховской церкви в Москве духовные произведения. С 13 лет выходил на сцену в концерте группы «Круиз», исполняя собственные песни «Кошка», «Красная книга», «Старая сказка», а также пел дуэтом вместе с солистом группы Александром Мониным.

Известность к Владимиру Преснякову пришла после выхода фильма «Выше радуги» (1986), в котором он спел фальцетом все песни главного героя (его роль сыграл Дмитрий Марьянов ). Песни «Зурбаган», «Спит придорожная трава» приобрели большую популярность среди подростков.

Позже Пресняков исполнял вокальные партии и играл небольшие роли в фильмах «Она с метлой, он в черной шляпе» (1988), «Остров погибших кораблей» (1988), «8 ½ долларов» (1999), «С ног на голову» (2003) и др.

В 1987-1994 годах Владимир Пресняков работал в Театре песни Аллы Пугачевой

Первое его сольное выступление с собственной программой с группой «Капитан» состоялось 8 сентября 1988 года в Таллине.

В 1990 году выступил с большой сольной программой «Прощание с детством» в московском спорткомплексе «Олимпийский».

В мае 1990 года за свой первый диск «Папа, ты сам был таким» Пресняков получил приз «Золотой ключ» как певец и как артист, чьи аудиозаписи разошлись в России наибольшим тиражом. Он стал первым российским музыкантом, который удостоился этой международной музыкальной награды.

В начале 1990-х годов певец выпустил альбомы «Любовь» (1991) и Best of Hits (1993).

Большой успех имел его следующий альбом «Замок из дождя» (1994) с хитами «Стюардесса по имени Жанна» и «Подружка Маша».

В 1995 году вышли три сборника лучших песен Владимира Преснякова — «Зурбаган», «Странник» и «Жанка».

В этом же году его концертная программа «Замок из дождя» была удостоена премии «Звезда» и признана лучшим шоу года.

Позже Пресняков выпустил альбомы «Слюньки» (1996), «Живая коллекция» (1998), «Открытая дверь» (2001), «Любовь на Audio» (2002).

Главным событием 2004 года в творчестве певца стал его сольный концерт в Кремлевском дворце в Москве под названием «Назад в будущее».

В 2006 году за песню «Аэропорты», исполненную в дуэте с Леонидом Агутиным, Пресняков получил «Золотой граммофон».

В 2009 году он выпустил некоммерческий альбом, который он записал совместно с группой «Малер и Я».

В 2011 году вышел его альбом «Нереальная любовь», а в 2012 году — «Быть частью твоего», записанный совместно с Натальей Подольской, Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум

Владимир Пресняков принимал участие в телепроекте «Последний герой» (2002), где стал победителем.

Владимир Пресняков с 2010 года женат вторым браком на певице Наталье Подольской. В 2015 году у них родился сын Артем.

Его первой официальной женой была модель Лена Ленская.

От гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте у Преснякова есть сын Никита — актер, музыкант, кинорежиссер.