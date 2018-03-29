Самарская филармония готовится к масштабному Транссибирскому арт-фестивалю

Если со спасением мира красота не справится — этим займется музыка. Самара во второй раз примет Транссибирский арт-фестиваль имени знаменитого скрипача-виртуоза Вадима Репина — событие международного масштаба. Оркестр Самарской филармонии на своей сцене даст эксклюзивный концерт, выступят и музыканты с мировым именем. Чего ждать публике, расскажем в нашем материале.

Каждый звук доводят до совершенства — времени на это не жалко. Самарская филармония готовится к масштабному мировому музыкальному событию — Транссибирскому арт-фестивалю. Главный гость — известный скрипач и лауреат международных премий — Вадим Репин.

”Международный фестиваль, который окружает имя Вадима Репина, завоевал авторитет во многих странах мира, и то, что Самара подключилась к этому фестивалю — это тоже очень престижно и достойно”, — считает худрук Самарской филармонии Михаил Щербаков

Эксклюзивный концерт Вадим Репин с симфоническим оркестром Самарской филармонии даст 14 апреля. Исполнять произведения Чайковского и Шуберта солист будет на скрипке мастера Страдивари 1733 года. Уже 15-го на той же сцене выступит камерное трио в составе: Константин Лифшиц (фортепиано), Александр Бузлов (виолончель) и Вадим Репин (скрипка). Сам исполнитель записал видеообращение к своим зрителям: «Жду следующего визита к вам, в Самару, новой встречи, Транссибирский фестиваль на полных парах — очень много интересных программ, концертов».

В рамках фестиваля — не только музыкальная, но и образовательная программа. Проект TONALi — встреча зарубежных исполнителей со школьниками и студентами. Организовывают концерты — сами учащиеся.

Финальный этап проекта — тур TONALi-Tour Transsiberian — состоится 20 апреля.