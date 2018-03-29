В Доме губернатора в Воронеже пройдет музыкально-хореографический проект

25 апреля в Доме губернатора состоится музыкально-хореографический проект «Музыка эпохи Петипа в музее».

Артисты хора Воронежского театра оперы и балета исполнят вокальные произведения XIX века. А в хореографической части концерта на одной сцене с воронежскими танцорами окажутся приглашенные звезды балета.

Концерт пройдет в рамках фестиваля «Воронежские звёзды мирового балета», посвященного 200-летию хореографа Мариуса Петипа. Начало в 17.00. Билеты будут стоить всего сто рублей, приобрести их можно в кассе музея имени Крамского.