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В Доме губернатора в Воронеже пройдет музыкально-хореографический проект
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В Доме губернатора в Воронеже пройдет музыкально-хореографический проект 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
25 апреля в Доме губернатора состоится музыкально-хореографический проект «Музыка эпохи Петипа в музее».
Артисты хора Воронежского театра оперы и балета исполнят вокальные произведения XIX века. А в хореографической части концерта на одной сцене с воронежскими танцорами окажутся приглашенные звезды балета.
Концерт пройдет в рамках фестиваля «Воронежские звёзды мирового балета», посвященного 200-летию хореографа Мариуса Петипа. Начало в 17.00. Билеты будут стоить всего сто рублей, приобрести их можно в кассе музея имени Крамского.
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