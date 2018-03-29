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Любимые мелодии из кинофильмов прозвучат в Нижнем Новгороде
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Любимые мелодии из кинофильмов прозвучат в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comЛюбимые мелодии из кинофильмов прозвучат в Нижнем Новгороде30 марта в Нижегородском планетарии камерный оркестр «Солисты Нижнего» выступит с концертом «Сады гармонии».
В программе концерта известные музыкальные композиции трёх столетий. Под куполом звездного неба прозвучат произведения Вивальди и Моцарта, а также любимые мелодии из кинофильмов 20 века. Зрителей ждут номера в исполнении солистки Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Натальи Кирилловой (сопрано).
Как отмечают организаторы концерта, купольные инсталляции и необычная акустика Большого звездного зала дадут ощущение другой реальности, наполненной виртуальными образами и подчеркнутой музыкальными «фокусами».
Начало концерта в 19:30.12+
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