Сквозь века. Роговой оркестр в XXI веке

А объединил этих всех замечательных музыкантов на одной сцене Российский роговой оркестр и его создатель и руководитель Сергей Поляничко.

Этот оркестр появился в 2006 году, его целью стало воссоздание культуры рогового оркестра.

Само по себе явление под названием роговой оркестр уникально. Роговой оркестр существовал только в России и у него, в отличие от большинства музыкальных жанров, идей и событий, есть точно известная дата возникновения — это 1751 год, когда капельмейстер гофмаршала Семёна Кирилловича Нарышкина Ян (Иоганн) Мареш продемонстрировал своему патрону оркестр из охотничьих рогов. Каждый из таких инструментов мог издать лишь один звук, одну ноту. Поэтому исполнение музыкальных произведений таким образом требовало чрезвычайных усилий и координации, это были оркестры, в которых играли крепостные.

Аркадий Шилклопер , один из солистов в этом концерте рассказал об этих музыкантах: «У них даже не было имён, их так и называли — скажем, ля-бемоль второй октавы. Представь себе — вот человек всю жизнь играет ля-бемоль». Роговой оркестр. Фото: пресс-служба ММДМ

Кстати говоря, в этих словах заложена очень важная мысль — ведь в нынешней «инкарнации» рогового оркестра заложен чрезвычайно радикальный парадокс. Музыканты, их которых состоит этот оркестр отличаются высочайшим уровнем профессионального мастерства и культуры — это трубачи, валторнисты, тромбонисты, тубисты, работающие в лучших оркестрах Санкт-Петербурга, а идея и сущностный смысл рогового оркестра — это, говоря кратко, одна из форм ментального рабства. Если оркестровый музыкант исполняет в своём соло хотя бы музыкально-осмысленную фразу, составляющую пусть малую, но относительно завершённую часть произведения, то музицирование, если так можно выразиться, в роговом оркестре, это доведённая до своего логического предела технология «человек-клавиша».

Я этот вопрос и задал Аркадию Шилклоперу, поскольку он уже не первый год сотрудничает с оркестром и С. Поляничко, сформулировав его примерно следующим образом: «Каким образом в этом оркестре сочетается менталитет свободного человека с исполнением технологически абсолютно рабской музыки?».

"Я считаю, что это игра, такая коллективная игра, можно сказать, своего рода спорт. Я видел как они репетируют — садятся человек пять в уголочек и отрабатывают одну маленькую гаммку. Они очень долго учат — такое произведение как «Лунная соната», они полгода учили".

Это, своего рода, исполнение музыки, взгляд на неё, не с позиции самой музыки, фразы или даже отдельного голоса, это исполнение музыки для оргáна, если можно так выразиться, с точки зрения самого оргáна. И это производит совершенно неизгладимое впечатление, когда оркестр исполнил Органную хоральную прелюдию фа-минор И. С. Баха — ты начинаешь понимать, что вся логика твоего понимания этого произведения, построенная на понимании развития каждого голоса, в системе координат исполнителя в роговом оркестре лишена всякого смысла, ведь он исполняет всего одну ноту, как клавиша или труба органа, для которого, собственно, и написано это произведение.

При том, что из зала звучит та самая, знакомая чуть ли не с детства, прелюдия, с независимым, фразеологически-осмысленным голосоведением, с органным звучанием, и отличается оно от настоящего органа в лучшую сторону тем, что, в отличие от органа, музыканты оркестра имеют возможность управлять громкостью звука. Роговой оркестр С. Поляничко. Фото: пресс-служба ММДМ

Вообще, надо сказать, что звучание оркестра заметно отличается от того внутреннего представления, которое создаётся в воображении, когда слышишь словосочетание «роговой оркестр».

Во-первых, под словом рог имеется в виду не фрагмент травоядного животного, а медный музыкальный инструмент, horn.

Во-вторых, за время существования современного рогового оркестра, его инструментарий претерпел значительные изменения. Первые репетиции и концерты исполнялись на аутентичных музейных инструментах. Но, они всё-таки не отвечали современным представлениям о качестве и, кроме того, их надо было вернуть.

Поэтому оркестр пошёл по пути создания современных рогов. За время существования оркестра было создано три комплекта по семьдесят инструментов.

Была создана мастерская роговых инструментов под руководством Владимира Головешко, который является не только мастером, но и музыкантом оркестра, а также автором многих аранжировок для него. Были найдены оптимально звучащие сплавы, для каждого ста шести инструментов, находящихся сейчас в арсенале оркестра, сделаны мундштуки с возможностью подстройки инструмента.

На концерте настройка рогов перед каждым номером выглядит почти ритуально, но это совершенно необходимое действие, поскольку в разных произведениях в разных тональностях используются разные инструменты.

Программа концерта была выстроена таким образом, что каждое последующее произведение открывало новые возможности оркестра. Ты только что успел восхититься мягким, полным и тембрально богатым звучанием оркестра в аккомпанементе в Арии из Третьей сюиты И. С. Баха, которую на флюгельгорне исполнил К. Солдатов или во второй части фа-минорного фортепианного концерта Баха в исполнении С. Накарякова, как в Хоральной прелюдии ты слышишь заключительные трели и понимаешь, что это не органист делает двумя пальцами, а виртуозно исполняют два музыканта. И это только начало, потому что потом ты только успеваешь подумать, что уж «Шутка» Баха — это вершина техники, как тебе предлагают уже совершенно невероятную в этом контексте увертюру Россини «Вильгельм Телль».

В сущности, весь концерт состоял из разного рода парадоксов. Такой неожиданностью стал хорошо знакомый Концерт Баха для двух скрипок с оркестром в исполнении К. Солдатова и С. Накарякова на флюгельгорнах в сопровождении рогового оркестра, который при этом прозвучал ещё более камерно, чем в привычной версии.

Во втором отделении концерта оркестр роговых инструментов показал свои возможности в самых разных жанрах, выйдя за пределы барокко и классицизма, исторически естественных для него.

В исполнении А. Шилклопера и оркестра прозвучала импровизация для альпийского рога, в которой оркестр звучал в джазовой манере, тромбонист А. Салтанов исполнил «Oblivion» А. Пьяццолы, в конце пьесы забравшись в совершенно невообразимые для тромбона верха, а в дуэте А. Шилклопер-К. Солдатов в Адажио Альбинони оркестр звучал уже не как орган, а как низкий регистр биг-бэнда.

Тубист Ф. Шагов исполнил пьесу Б. Йорк «Сквозь туннель», удивив публику возможностями (вплоть до многоголосия, напоминающего тувинское горловое пение) своего инструмента, который традиционно, хотя и несправедливо, считается неспешным и неповоротливым.

В качестве биса оркестр с солистами исполнил «Ave, Maria» с импровизацией А. Шилклопера, в которой он был, как ему это свойственно, максимально свободен. Сергей Накаряков и Кирилл Солдатов. Фото: пресс-служба ММДМ

Да, конечно, подобный концерт — это в значительной степени шоу, но это шоу высочайшего класса, подкреплённое и комментариями Сергея Поляничко, и репертуаром оркестра, состоящим из очень разной, но, как правило, знакомой публике музыки, высочайшим уровнем мастерства и историческими открытиями.