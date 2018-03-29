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АиФ-Алтай разыгрывает билеты на концерт Кая Метова
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АиФ-Алтай разыгрывает билеты на концерт Кая Метова 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
АиФ-Алтай разыгрывает пригласительные билеты на концерт Кая Метова, который состоится в ДК г. Барнаула 21 апреля.
Кай Метов — советский и российский автор-исполнитель и композитор, заслуженный артист России, один из самых ярких представителей шоу-бизнеса. Песни артиста завораживают, согревают душу своей лирикой и мелодичностью. На всех выступлениях Кай радует зрителей не только живым исполнением песен в сопровождении виртуозных музыкантов, но и великолепно играет на рояле.
Для зрителей на концерте Кай Метов исполнит как известные и любимые всеми хиты: «Position № 1» «Вспомни меня», «Роза чайная», «Мама, я хочу быть пионером», «Дороги», так и новые песни из последнего альбома. Во время концерта артист с удовольствием ответит на вопросы зрителей, а после концерта обещает автограф— и фотосессию со своими поклонниками.
Для того чтобы попасть на концерт бесплатно, нужно сделать репост записи в группе АиФ-Алтай в «Одноклассниках» и написать в комментариях под ней свой порядковый номер. Победитель будет определен 5 апреля с помощью генератора случайных чисел. Он получит пригласительный билет на двоих.
Репост записи — обязательно условие для победы!
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