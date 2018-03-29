Более 80 коллективов дошколят собрал конкурс «Поющий мир детства» в Вологде

Выступления детей от 4 до 7 лет оценивали по четырем номинациям: «Солисты», «Дуэты», «Ансамбли» и «Театрализация песни». Всего на конкурс «Поющий мир детства» прибыло более 80 коллективов из дошкольных учреждений Вологды, а также поселков Майский и Сосновка. Концерт дошколят прошел в музыкальной школе № 4 областной столицы.

«Конкурс, в сравнении с прошлыми годами, очень вырос в плане музыкального исполнения, что говорит о возросшем профессионализме музыкальных руководителей детских садов. Педагоги отнеслись к выступлению очень творчески. Дети были в красивых нарядах, на сцене чувствовали себя свободно и показали очень красивые номера. У зрителей концерт вызвал массу позитивных эмоций», — рассказала директор Детской музыкальной школы № 4 Ирина Козлова

Все участники получили призы, а руководители коллективов — благодарности за поведенную работу. Кроме этого, дети получили приглашение на прослушивание в музыкальную школу.