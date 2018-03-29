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Более 80 коллективов дошколят собрал конкурс «Поющий мир детства» в Вологде
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Более 80 коллективов дошколят собрал конкурс «Поющий мир детства» в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Выступления детей от 4 до 7 лет оценивали по четырем номинациям: «Солисты», «Дуэты», «Ансамбли» и «Театрализация песни». Всего на конкурс «Поющий мир детства» прибыло более 80 коллективов из дошкольных учреждений Вологды, а также поселков Майский и Сосновка. Концерт дошколят прошел в музыкальной школе № 4 областной столицы.
«Конкурс, в сравнении с прошлыми годами, очень вырос в плане музыкального исполнения, что говорит о возросшем профессионализме музыкальных руководителей детских садов. Педагоги отнеслись к выступлению очень творчески. Дети были в красивых нарядах, на сцене чувствовали себя свободно и показали очень красивые номера. У зрителей концерт вызвал массу позитивных эмоций», — рассказала директор Детской музыкальной школы № 4 Ирина Козлова.
Все участники получили призы, а руководители коллективов — благодарности за поведенную работу. Кроме этого, дети получили приглашение на прослушивание в музыкальную школу.
Добавим, в этом году конкурс «Поющий мир детства» проводится в Вологде уже 12 раз. Ежегодный фестиваль проводит Детская музыкальная школа № 4 и Управление культуры города Вологды. Главным организатором является руководитель хорового отделения музыкальной школы № 4 Светлана Баранова.
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