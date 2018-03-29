Московский ансамбль современной музыки выступит в «Арсенале»

В ГЦСИ «Арсенал» продолжается мини-цикл концертов «Против течения». 3 апреля, в 19:00 для жителей Нижнего сыграет Московский ансамбль современной музыки.

В программе: В. Екимовский, В. Тарнопольский, Ф. Караев и другие.

Второй концерт цикла рассказывает историю «Ассоциации современной музыки-2». Это неформальное объединение композиторов возникло в 1990 году в противовес консервативным настроениям внутри Союза композиторов. Молодые композиторы— участники АСМ-2 вдохновлялись примером своих коллег — из Ассоциации современной музыки, существовавшей в 1924 году и пропагандировавшей музыкальный авангард.

Мини-цикл «Против течения» — это рассказ о неистребимом стремлении к новаторству, которое в нашейистории, как правило, осуществлялось не «благодаря», а «вопреки». Поиски, эксперименты и гонения — все то, на что так богат ХХ век. От «сумбура вместо музыки» до «использования инструментов не по прямому назначению».

Стоимость билетов: 150 рублей, льготный — 100 рублей.