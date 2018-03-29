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Школьники и их родители представили на выставке собственноручно изготовленные музыкальные инструменты
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Школьники и их родители представили на выставке собственноручно изготовленные музыкальные инструменты 

Коньково 26 минут назад
Фото: Коньково
В корпусе № 8 школы № 170 завершился совместный детско-родительский творческий марафон «Музыкальные инструменты своими руками». Педагоги, воспитанники, родители и гости могли оценить старания семей, поиграть на инструментах, а также поучаствовать в конкурсе, проголосовав за лучшее, на их взгляд, прибор для извлечения звуков.
В течение трёх недель родители вместе со своими малышами придумывали и мастерили самые разные музыкальные инструменты: маленькие дудочки и большие барабаны, звонкие бубны и весёлые маракасы! Во всех группах были организованы выставки самодельных музыкальных инструментов.
Одновременно проводился конкурс на самый лучший инструмент. В нем поучаствовало более 120 музыкальных инструментов! Большинство гостей проголосовало за ксилофон, созданный семьёй воспитанника старшей группы «Лучик» Дмитрия Г. Также работы оценивались по целому ряду номинаций: «Звонкий барабан», «Весёлые маракасы», «Чудесный бубен», «Лучший духовой инструмент», «Лучший струнный инструмент» и «Оригинальный инструмент».
В пресс-службе школы поблагодарили семьи за активное участие и сообщили, что лучшие инструменты пополнили музыкальные уголки в группах.
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