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На фестиваль STEREOLETO в Петербург приедут «Каста» и Brainstorm
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На фестиваль STEREOLETO в Петербург приедут «Каста» и Brainstorm 

Ревизор.ru 47 минут назад
Фото: Ревизор.ru
На фестивале выступят Franz Ferdinand, поп-фолк-трио Milky Chance, американская группа Cigarettes After Sex, Squarepusher, «Пошлая Молли», «Мальбэк», «Каста», Brainstorm и другие исполнители.
В этом году организаторы решили сменить место проведения фестиваля. «Фестиваль STEREOLETO никогда не боялся экспериментировать. С площадками, стилями, сценами. Мы не боимся изменений. Мы 10 лет проводили фестиваль Stereoleto в ЦПКиО, нам нравится это место, этот парк: мы первые, кто организовал и провел фестиваль именно там. Но в этом году мы решили сделать перезагрузку и попробовать что-то новое, и верим в то, что это подарит фестивалю новый виток в развитии, а также приятно удивит его гостей. Мечты сбываются, это происходит на STEREOLETO», — цитируют Невские новости генерального продюсера фестиваля STEREOLETO Илью Бортнюка. Помимо музыкальной программы организаторы приготовили для гостей фестивальное меню, тематические пространства с развлечениями для всей семьи и подборку произведений современного искусства.
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