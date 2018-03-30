На фестиваль STEREOLETO в Петербург приедут «Каста» и Brainstorm

На фестивале выступят Franz Ferdinand, поп-фолк-трио Milky Chance, американская группа Cigarettes After Sex, Squarepusher, «Пошлая Молли», «Мальбэк», «Каста», Brainstorm и другие исполнители.

В этом году организаторы решили сменить место проведения фестиваля. «Фестиваль STEREOLETO никогда не боялся экспериментировать. С площадками, стилями, сценами. Мы не боимся изменений. Мы 10 лет проводили фестиваль Stereoleto в ЦПКиО, нам нравится это место, этот парк: мы первые, кто организовал и провел фестиваль именно там. Но в этом году мы решили сделать перезагрузку и попробовать что-то новое, и верим в то, что это подарит фестивалю новый виток в развитии, а также приятно удивит его гостей. Мечты сбываются, это происходит на STEREOLETO», — цитируют Невские новости генерального продюсера фестиваля STEREOLETO Илью Бортнюка. Помимо музыкальной программы организаторы приготовили для гостей фестивальное меню, тематические пространства с развлечениями для всей семьи и подборку произведений современного искусства.